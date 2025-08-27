banner
Google Translate покращив вуличний голосовий переклад та отримав функцію вивчення мов

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Google Translate покращив вуличний голосовий переклад та отримав функцію вивчення мов
Google

Перекладач Google Translate став ще кращим у вуличному спілкуванні незнайомою мовою завдяки ШІ, а тако здатний покращити мовні знання власника смартфона.

Google оголосив про значні зміни у програмі, які дійсно можуть покращити користувацький досвід. Удосконалення живого перекладу вголос робить розмови плавнішими та позбавляє їх зайвих пауз. Також він дозволяє користувачам вивчати іноземну мову за допомогою нових інструментів безпосередньо з програми. За словами Google, щомісяця користувачі перекладають близько 1 трлн слів в Translate, Пошуку та у візуальних перекладах Lens і Circle to Search.

Google Translate вивчив ще 110 мов завдяки штучному інтелекту — включно з кримськотатарською

У застосунку з’явилася велика кнопка зі значком мікрофона, яку можна використовувати для швидкого перекладу розмов. Потрібно лише почати говорити, і програма зафіксує сказане, переведе в текст та перекладе вголос для користувача і його співрозмовника.

Як зазначає Android Police, фактично можна просто вести звичайну розмову між двома людьми, а застосунок плавно переходитиме з однієї мови на іншу без спотикань. Сучасна модель розпізнавання голосу та мовлення Live Translation значно покращує переклад навіть у важких місцях. Програма тепер розпізнає розмовні паузи, акценти та інтонації, відсіює шуми, коли користувач намагається перекладати в аеропорту чи іншому галасливому місці. Функція вже почала розгортатися для користувачів Android та iOS, які проживають у США, Індії та Мексиці.

Перекладач також отримав потужний інструмент, який допоможе вивчити нову мову, навчитися сприймати її на слух та розмовляти за допомогою персоналізованих навчальних сесій. Їх запускає значок «Практика» у Google Translate. В міру навчання уроки будуть розвиватися, щоб допомогти у якнайшвидшому просуванні.

Google Photos отримує голосове редагування: просто розкажіть, яке фото ви хочете

Навчання наразі доступне для англомовних користувачів, які вивчають іспанську та французьку, а також для іспаномовних, французькою та португальськомовних, які намагаються вивчити англійську у бета-версії Google Translate, для Android та iOS.

