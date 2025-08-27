Google Translate покращив вуличний голосовий переклад та отримав функцію вивчення мов

Google

Перекладач Google Translate став ще кращим у вуличному спілкуванні незнайомою мовою завдяки ШІ, а тако здатний покращити мовні знання власника смартфона.

Google оголосив про значні зміни у програмі, які дійсно можуть покращити користувацький досвід. Удосконалення живого перекладу вголос робить розмови плавнішими та позбавляє їх зайвих пауз. Також він дозволяє користувачам вивчати іноземну мову за допомогою нових інструментів безпосередньо з програми. За словами Google, щомісяця користувачі перекладають близько 1 трлн слів в Translate, Пошуку та у візуальних перекладах Lens і Circle to Search.

У застосунку з’явилася велика кнопка зі значком мікрофона, яку можна використовувати для швидкого перекладу розмов. Потрібно лише почати говорити, і програма зафіксує сказане, переведе в текст та перекладе вголос для користувача і його співрозмовника.

Як зазначає Android Police, фактично можна просто вести звичайну розмову між двома людьми, а застосунок плавно переходитиме з однієї мови на іншу без спотикань. Сучасна модель розпізнавання голосу та мовлення Live Translation значно покращує переклад навіть у важких місцях. Програма тепер розпізнає розмовні паузи, акценти та інтонації, відсіює шуми, коли користувач намагається перекладати в аеропорту чи іншому галасливому місці. Функція вже почала розгортатися для користувачів Android та iOS, які проживають у США, Індії та Мексиці.

Перекладач також отримав потужний інструмент, який допоможе вивчити нову мову, навчитися сприймати її на слух та розмовляти за допомогою персоналізованих навчальних сесій. Їх запускає значок «Практика» у Google Translate. В міру навчання уроки будуть розвиватися, щоб допомогти у якнайшвидшому просуванні.

Навчання наразі доступне для англомовних користувачів, які вивчають іспанську та французьку, а також для іспаномовних, французькою та португальськомовних, які намагаються вивчити англійську у бета-версії Google Translate, для Android та iOS.