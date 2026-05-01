01.05.2026

Німецький смартфон без Google: Volla Phone Plinius отримав змінну батарею і ціну від €598

Вадим Карпусь

Для тих, хто втомився від смартфонів китайського виробництва, з’явилася альтернатива з Європи. Німецький виробник Volla представив одразу два нові смартфони середнього класу: Volla Phone Plinius та Volla Phone Plinius Plus. Обидві моделі майже ідентичні за характеристиками, але відрізняються обсягом пам’яті та конструкцією задньої панелі: у версії Plus є pogo-контакти.


Характеристики Volla Phone Plinius

Смартфон отримав сучасний дизайн із плоскою рамкою та тонкими рамками навколо OLED-дисплея. Корпус має захист за стандартом IP68, тобто витримує воду та пил. Виробник також заявляє підвищену стійкість до ударів. У комплекті постачання є захисна плівка та змінна задня кришка. Смартфон офіційно маркують як “Made in Germany”, хоча компоненти, ймовірно, постачаються з інших країн.

Головна фішка Volla Phone Plinius — модульність. Акумулятор місткістю  5300 мА·год можна замінити буквально за кілька кроків. Заряджання доступне через USB-C потужністю 30 Вт або бездротовим способом на 15 Вт. Водночас така конструкція має свою ціну: товщина корпусу становить 10,5 мм, а вага — 230 г, що помітно більше за середній показник у класі.


Новинка отримала дисплей діагоналлю 6,67 дюйма на базі OLED панелі з  роздільною здатністю 2400×1080 пікселів. Частота оновлення досягає 120 Гц, а яскравість — до 1000 ніт. Сканер відбитків інтегрований в екран.

За продуктивність відповідає процесор MediaTek Dimensity 7300 (як в Moto G87). Базова версія Volla Phone Plinius комплектується 8 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ накопичувача. У випадку Plus обсяг оперативної пам’яті збільшили до 12 ГБ, а місткість сховища — до 256 ГБ. Камера на задній панелі подвійна. Вона містить головний 64-мегапіксельний модуль з діафрагмою f/1.79 та додатковий ультраширококутний модуль на 8 Мп (f/2.2).

Окрема особливість — програмна частина смартфона. Пристрій працює без сервісів Google і доступний із двома варіантами ОС: фірмовою Volla OS на базі Android або Ubuntu Touch.

Ціни

Базова версія Volla Phone Plinius з 8 ГБ оперативної пам’яті та сховищем 128 ГБ коштує €598 і вже доступна для замовлення. Версія Plus в конфигурації 12/256 ГБ вийде в червні 2026 року за €698. Постачання обмежене Європою та Великою Британією.

Отже, Volla робить ставку не на гонку характеристик, а на практичність: змінний акумулятор, захищений корпус і незалежність від Google. Це не масовий смартфон, але пристрій для тих, хто цінує контроль, довговічність та незалежність від Китаю.

Джерело: notebookcheck

Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
