Google Pixel 10 «засвітився», коли знімав сам себе для реклами — відомі кольори та модельний ряд

Фільмування реклами Google Pixel 10 / X, @MarksGonePublic

Нові кадри розкривають не тільки Google Pixel 10, але й те, що у реклами мають на увазі, коли кажуть «знято на смартфон». Фактично, йдеться про професійне обладнання.

Користувач X @MarksGonePublic, за його словами, випадково натрапив на процес знімання ролика ймовірного Pixel 10 біля Ванкуверу, і зробив кілька власних кадрів. Про це він розповів у короткому відеоколажі. Здається, смартфон знімали таким самим апаратом, але, як кажуть, є нюанси.

Видно, що під час процесу використано спеціально сконструйовану техніку. На установці можна ідентифікувати довгий трубчастий об’єктив для макрофільмування, винесений професійний мікрофон та власне станок, на якому закріплено усе обладнання. Тож коли маркетологи кажуть «подивіться, це зняте на смартфон!» — навряд йдеться про те, що хтось просто тримав апарат у руці, і повторити такі кадри власноруч навряд вийде.

Власне, «герой» фільмування, ще один Pixel 10, «позував» в руках у чоловіка та на спеціальній стійці. Телефон можна роздивитися з різних ракурсів, але кадри не надто якісні та детальні. Та й вигляд нового Pixel не дивує — він схожий на попередні смартфони Google.

Частина фото дозволяє ідентифікувати апарат — готові рекламні кадри можна бачити на стенді. Слоган серії Pixel 10, здається, звучить як «Вимагайте більше від свого телефону». Видно написи «Google» та «Pixel 10» вздовж того, що мало б бути Pixel 10 Pro, або 10 Pro XL. (з урахуванням спалаху та термометра праворуч від камер). Кадри також дають можливість розгледіти телефон у додаткових ракурсах.

🎬 Just out for a walk…

stumbled onto a full-on commercial shoot for the Google Pixel 10 📱

They had a macro probe lens, a Panavision rig, and 20+ crew members…

to film someone holding a phone 😂

If the Pixel camera’s so good, why not just use it? 👀 #BTS #Vancouver pic.twitter.com/muDluZfK75 — Mark Teasdale ★ (@MarksGonePublic) May 23, 2025

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Інший виток від джерела Mystic Leaks з Telegram, демонструє шпалери серії Pixel 10 та розкриває модельний ряд і кольори. Це той самий інформатор, котрий розкрив інтерфейс Material 3 Expressive. У тексті повідомлення автор згадує Pixel Fold нового покоління, а у переліку кольорів — інші моделі.

Базовий Pixel 10 отримає варіанти Obsidian (чорний), Blue (синій), Iris (фіолетовий) та Limoncello (жовтий). Pixel 10 Pro та XL будуть доступні у кольорах Obsidian (чорний), Green (зелений), Sterling (сірий) та Porcelain (білий). Традиційно, лінійка Google Pixel 10 очікується восени, хоча ніякої офіційної інформації наразі немає.