Android 16 QPR1 Beta 1 з Material 3 Expressive вже на Google Pixel — найцікавіші оновлення інтерфейсу

Material 3 Expressive / Google

Операційна система Android 16 QPR1 Beta 1 вже доступна для смартфонів Google Pixel. Багато змін та функцій «розібрали» на окремі новини профільні оглядачі, ITC.ua зібрав разом.

Попередній перегляд Android 16 включає новий дизайн Material 3 Expressive, офіційно представлений нещодавно — власники смартфонів Pixel 6 та новіших, котрі візьмуть участь у бета-програмі, нарешті можуть оцінити його самостійно. Бета-версія суттєво змінює панель сповіщень, швидкі налаштування, екрані блокування та багато іншого. Оформлення Material 3 теж дещо змінилося. Google офіційно заявляє, що QPR1 підходить для загального використання.

Редизайн сповіщень

Велика кнопка «Очистити все» тепер з’являється посередині, а ліворуч та праворуч – кнопки швидкого доступу до історії сповіщень та їхніх налаштувань відповідно. Кнопки швидкого доступу зникають, коли немає сповіщень.

За замовчанням на екрані блокування відображається лише одне сповіщення зі згорнутими значками інших під ним. Це називається «Компактний вигляд», де нова опція «Повний список» відображатиме кілька сповіщень, а решту розміщуватиме у списку значків. Також змінилися анімації згортання сповіщень.

Редизайн швидких налаштувань

Здебільшого, швидкі налаштування залишилися незмінними з часів редизайну Android 12. У бета-версії Android 16 Google переробляє швидкі налаштування на Pixel, додаючи плитки зі змінним розміром та розмиття фону.

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Повністю відкритий інтерфейс демонструє вісім великих плиток. Панель швидких налаштувань Android 16 QPR1 Beta 1 починається з оновленого повзунка яскравості, який використовує прямокутний бар Material You з помітним повзунком.

Коли плитки неактивні, вони мають форму таблетки. Увімкнення змінює робить їх закругленими прямокутники, а також квадрати. Їхній розмір тепер можна змінювати — зменшувати, щоб вони займали половину простору без напису. Google згрупував доступні плитки за категоріями Підключення, Утиліти, Дисплей, Конфіденційність, Доступність, Системні та Встановлені.

Режим «Не турбувати» в один дотик

Перемикач зник в Android 15 — користувачам потрібно натиснути на ярлик «Режими», а потім вибрати «Не турбувати». Оновлений інтерфейс швидких налаштувань пропонує додаткове натискання на сам значок, яке одразу вимикає «Не турбувати».

Така ж зміна застосована до перемикача Bluetooth. Натискання на значок просто вмикає або вимикає його.

Більше простору для значків програм

Google зменшив розмір віджета At a Glance у смартфонах Pixel. Коштом цього звільнився додатковий рядок зна головному екрані для інших віджетів та значків програм. Оновлення підкреслює цю зміну під час завантаження та встановлення окремим спливним вікном.

Користувачі Pixel роками вимагають можливості вимкнути це й віджет, оскільки він займає значну частину верхньої половини головного екрана. Зменшення — компромісний варіант, який розширює користувацький прості. Також він зменшений на екрані блокування — у новій ОС користувачі зможуть розміщувати там власні віджети, тож місце не завадить.

Керування відбитками пальців

У налаштуваннях розробника з’явилася опція перевірки зареєстрованих відбитків пальців. Натискання запускає екран з чорним фоном, значком відбитка пальця та проханням доторкнутися до нього. Натискання закриває цю сторінку та виділяє відповідний відбиток пальця у списку.

Якщо зареєстровані відбитки не мають зрозумілих назв, ще допоможе ідентифікувати конкретний. Раніше для цього знадобилося б видалити відбиток та додати знов, що могло ускладнити верифікацію у деяких програмах.

Магічний портрет

Нова опція у застосунку шпалер Pixel з’являється після натискання попереднього перегляду екрана блокування у програмі та вибору ефектів. Система проаналізувала шпалери екрана блокування та автоматично запропонувала рамку, форму та колір якої можна змінити.

Замість рамки опція дозволяє застосовувати до зображення ефект погоди (схоже на опцію Samsung Live Effect в One UI 6.1.1).

Спрощення використання розділеного екрана

Розділення екрана між програмами в Android не надто інтуїтивне, особливо для новачків. Потрібна часто прихована в контекстному меню, про існування якого користувач може не підозрювати. Щоб отримати доступ до цього меню, потрібно натиснути та утримувати значок програми на екрані останніх застосувань — жест, якому бракує чіткої візуальної підказки.

У Android 16 QPR1 Beta 1 Google робить контекстне меню для кожної програми більш помітним. Раніше над завданням відображався лише значок програми, а тепер є значок програми, її назва та стрілка вниз. її натискання й викликає бажане меню з кількома діями, утому числі й розділенням.

Налаштування годинника на екрані блокування

Новий додаток шпалер пропонує повзунок редагування розміру годинника на екрані блокування — щоправда, поки лише того, що за замовчанням. Це єдиний годинник, який використовує «реактивний» шрифт, що й дозволяє динамічне налаштування. Можливо, Google створить інші подібні годинники, або це зроблять сторонні розробники.

Ambient AOD

Помітним аспектом нового дизайну є використання розмиття фону — на панелі сповіщень, швидких налаштувань, меню останніх та панелі програм. Відтворення шпалер екрана блокування на завжди увімкненому дисплеї не нова — Google впроваджував її у 2018 році, а потім видалив. Зараз на завжди увімкненому екрані можна побачити розмиті шпалери замість чорного тла.

Ще у збірці багато естетичних змін, які не відбиваються на функціональності. Також є деякі покращення інтерфейсу складаних пристроїв, зокрема екрану блокування планшетів та відтворення списку запущених програм на складаних телефонах.

Джерела: Android Authority, 9to5Google