Google представив розширений пошук AI Mode — з інтегрованими Deep Search, живою камерою та автоматизацією у браузері

Google переводить пошук за допомогою штучного інтелекту AI Mode та AI Overviews на Gemini 2.5, а також впроваджує багато покращень.

Торік Google додав функцію глибокого дослідження в Gemini, а зараз цю опцію отримав пошук AI Mode. Функція глибокого пошуку може «виконувати сотні пошукових запитів, аналізувати різнорідні фрагменти інформації та створювати повністю цитований звіт експертного рівня за лічені хвилини».

Можливості роботи з камерою асистента Project Astra раніше були додані до Gemini Live, а тепер перенесені в пошук AI Mode та отримали назву Search Live. Фактично режим дозволить спілкуватися з Пошуком про те, що ви бачите наживо. Доступ до цієї функції можна отримати натисканням значка Live в режимі AI Mode або в Google Lens.

Раніше Google анонсував можливості агентного ШІ в експерименті Project Mariner. Він дозволяє Gemini автоматизувати деякі завдання у браузері. Зараз Google підтвердив його покращення: він включає систему агентів, які можуть виконувати до 10 різних завдань одночасно, зокрема допомогти шукати інформацію, бронювати квитки, купувати речі, проводити дослідження тощо. Наразі режим доступний для передплатників нового плану Google AI Ultra, він також використовується в режимі AI Mode для швидкої купівлі квитків та бронювання.

Google AI Mode тепер підтримує персоналізовані пропозиції на основі особистої історії пошуку. Його також можна підключити до інших програм програми, як Gmail. Він також використовуватиме ваші підтвердження авіаквитків та готелів, щоб пропонувати події поблизу, поки ви перебуваєте в місті. Наразі новий режим пошуку доступний в США.

Джерела: Google, Android Authority