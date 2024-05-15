Google додає ШІ в загальний пошук — поки в США і до кінця року в інших країнах

Google додає штучний інтелект у пошук. На презентації Google I/O 2024 компанія оголосила про великі зміни на базі штучного інтелекту у найбільш популярній пошуковій системі. Завдяки новим функціям Google робить пошук чимось більшим, ніж просто способом знайти вебсайт. Компанія прагне, щоб люди використовували її пошукову систему, щоб безпосередньо отримувати відповіді, планувати події та обговорювати ідеї.

Відсьогодні Google показуватиме у США повні згенеровані ШІ відповіді на більшість пошукових запитів у верхній частині сторінки результатів. До цього функцію лише тестували, а зараз AI Overviews стає загальнодоступною і до кінця це розповсюдиться на більшість країн.

На додаток до відповідей ШІ штучного інтелекту, під час пошуку ресторанів та рецептів, а пізніше за запитами про фільми, музику, книги, готелі, покупки тощо англійською мовою у США відображатиметься нова сторінка пошуку, де результати організовані за допомогою штучного інтелекту.

У тестовій Search Labs буде ще більше функцій на основі ШІ. Він допоможе спростити текст або розібрати складну тему більш детально. Тестувальники також зможуть ставити Google дійсно складні запитання та отримувати комплексні відповіді замість того, щоб виконувати кілька спроб пошуку.

Практичний інтенсивний курс з дизайну - Design Booster від Powercode academy. Навчіться дизайну з нуля за 3 місяці і заробляйте перші $1000, навіть якщо ви не маєте креативного мислення, смаку або вміння малювати. Отримайте практичні навички, необхідні для успішної кар'єри в дизайні. Зарееструватися

Google також хоче стати організатором харчування та відпустки, дозволяючи через Search Labs, ставити запити на зразок «створити триденний план харчування для групи, який легко приготувати», і дозволяючи міняти окремі результати в плані, згенерованому штучним інтелектом. Пізніше Google дозволить усім, хто зареєструється в Search Labs, використовувати відео як пошуковий запит замість тексту чи зображень.

У Google кажуть, що всі ці нові можливості базуються на абсолютно новій моделі Gemini, налаштованій для пошуку, яка поєднує розширене багатоетапне міркування Gemini та мультимодальні можливості з традиційними пошуковими засобами Google.

Практичний інтенсивний курс з дизайну - Design Booster від Powercode academy. Навчіться дизайну з нуля за 3 місяці і заробляйте перші $1000, навіть якщо ви не маєте креативного мислення, смаку або вміння малювати. Отримайте практичні навички, необхідні для успішної кар'єри в дизайні. Зарееструватися

Джерело: Engadget

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.