Project Astra: покращений ШІ-асистент Google зробить за вас все, на що здатний смартфон (і має дуже приємний голос)

Project Astra здійснює пошук відео на YouTube

На конференції Google I/O 2025 компанія продовжує демонструвати, як далеко вона просунулася в розвитку штучного інтелекту та розумних помічників. Наприклад, Google Meet навчився перекладати голос — і звучати, як ви. Ще один із найцікавіших напрямків — Project Astra, який стоїть за функціями камери й спільного доступу до екрана в Gemini Live. Його вперше показали на минулорічній конференції.

Але тепер Astra не лише дивиться й слухає, а й керує вашим смартфоном, ніби самостійний асистент. Вам навіть не треба торкатись екрана для виконання необхідних дій. Google вже тестує цю технологію як окремий застосунок на Android серед обмеженого кола користувачів.

Що вміє Project Astra

Компанія показала нові можливості Project Astra на смартфоні Pixel 9 Pro. У демонстрації користувач ремонтує велосипед і одночасно веде живу розмову з асистентом. Все починається з простого запиту: знайти онлайн PDF-інструкцію з ремонту конкретної моделі велосипеда. ШІ знаходить потрібний файл в інтернеті, відкриває його та показує необхідний фрагмент, самостійно гортаючи сторінки — видно, як Astra «торкається» екрана й прокручує документ до потрібного місця.

Далі — ще цікавіше. Після запиту користувача Astra відкриває YouTube, шукає потрібне відео, переглядає результати та запускає найбільш корисний ролик. Потім асистент переходить у Gmail і знаходить інформацію із листування користувача. І ось ми бачимо сцену: перед людиною кілька відер із запчастинами — Astra виділяє правильне. Це дещо схоже на те, що Google раніше обіцяла для Google Lens на попередніх конференціях.

Одна з найбільш вражаючих функцій — вміння здійснювати дзвінки замість користувача. У прикладі Astra телефонує в магазин, щоб дізнатися, чи є потрібна деталь до велосипеда, ремонтом якого займається користувач. Коли продавець підтверджує наявність, Astra перепитує в користувача, чи він дійсно хоче її купити, — і лише тоді підтверджує замовлення.

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Ще один момент, який демонструє «людяність» системи: коли Astra відповідає користувачеві, хтось поруч раптом починає говорити — і ШІ самостійно ставить відповідь на паузу, не реагуючи на сторонній шум. Після команди «продовжити» Astra відновлює відповідь із того місця, де зупинилася.

А коли користувач запитує про кошик для велосипеда, у який поміститься собака, Astra згадує ім’я собаки з попередніх діалогів. Це вже рівень персонального асистента з пам’яттю.

Action Intelligence

Google називає це терміном Action Intelligence — інтелект дій. За словами компанії, новий помічник поєднує кілька напрямків, які реалізовані завдяки Gemini: пошук контенту, керування інтерфейсом, виділення важливого, допомога в дзвінках, глибоке розуміння теми розмови, контекстна взаємодія в діалогах, персоналізовані покупки та природне спілкування голосом.

Project Astra — це не просто експеримент. Це тестовий майданчик, на якому Google випробовує всі майбутні функції для свого головного ШІ-сервісу Gemini Live. Мета — перетворити застосунок Gemini на справжнього універсального ШІ-помічника, який зможе виконувати повсякденні завдання, допомагати в рутині, підказувати цікаве й нове, і зрештою — робити наше життя простішим, продуктивнішим та приємнішим.

Джерело: 9to5google