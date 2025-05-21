Google створив «ШІ-примірку» одягу в онлайні — просто у результатах пошуку

Google анонсував нову функцію — тепер можна не гадати, як виглядаєш в одязі, а віртуально його «приміряти».
Від користувача просять лише одне — фото в повний зріст. Для українських користувачів є нюанс, бо функція в Search Labs поки що доступна лише для мешканців США. Швидше за все, якщо вона буде мати популярність, то з часом збільшить географічне охоплення. Наразі функція показує, як «сидять» штани, сорочки, сукні та спідниці.
Google обіцяє, що на тіло примірять не просто PNG-картинку, а штучний інтелект проаналізує фото, врахує форму тіла, тип тканини та її поведінку на різних фігурах. Надалі функція покаже зображення, де ви вже в обраному одязі.
Компанія запевняє, що модель враховує те, «як різні матеріали складаються, розтягуються та драпіруються на різних тілах». Отримані результати можна зберігати або ділитися ними з друзями.
«Ми витратили багато часу на роботу з моделлю генерації власних зображень, спеціально розробленою для моди, і вона має дуже глибоке розуміння 3D-форм», – сказав Відьї Срінівасан, голови підрозділу реклами й комерції Google.
«ШІ-примірка» — це нова частина онлайн-шопінгу, який Google будує навколо штучного інтелекту. У 2023 році компанія дозволила користувачам бачити, як виглядає одяг на різних моделях. Але це заважало персоналізувати результати, тож тепер вони додали інструмент, що працює безпосередньо з фото користувачів.
Окрім примірки, Google розширює функції покупок через ШІ-режим у пошуку, який запустили у березні. Можна надіслати запит, що ви шукаєте дорожню сумку, і система покаже персоналізовану добірку варіантів. Якщо уточнити, що потрібна сумка для травневої поїздки в дощовий Портленд, то ШІ одразу знайде моделі з водонепроникних матеріалів і додатковими кишенями.
Ще одна новація — «агент» для оформлення замовлень, для якого треба обрати розмір, колір і скільки хочете витратити. Google сама стежитиме за знижками, а потім придбає товар з фінальним підтвердженням. Оформлення відбувається через Google Pay. Якщо згадати, то Google вже експериментував з подібними підходами в інших категоріях — наприклад, пропонував «приміряти» килими у кімнаті через ШІ-режим.
Також «ШІ-приміряльна» не стала єдиною презентованою новинкою. Варто згадати розширений пошук ШІ Mode — з інтегрованими Deep Search, живою камерою та автоматизацією у браузері. А також покращений ШІ-асистент, який зробить за вас все, на що здатний смартфон.
Джерело: The Verge
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