Google випустила першу бету Android 17: що нового?

Олександр Федоткін

Google представила першу бета-версію ОС Android 17, поки для всіх моделей смартфонів Pixel, від 6 до 10 покоління.


Власники цих пристроїв наразі можуть зареєструватись та отримати оновлення до бета-версії через застосунок Android. Однак оскільки це поки що бета-версія, цілком можливі помилки. Проте вона має бути стабільнішою за попередню версію для розробників. Офіційно Android 17 отримала кодову назву “CinnamonBun”.

У новій версії з’явилась можливість утримувати натиснутим рядок пошуку Google в Pixel Launcher та налаштовувати його. До цього параметри налаштування змінювали тільки сам віджет, доданий на головний екран. Тепер вони фактично змінюють закріплений рядок пошуку в Pixel Launcher. При цьому з’являється додатковий віджет пошуку замість оновлення закріпленого рядка.

Застосунки для Android 17 рівня API 37, що працюють на великих екранах, (sw ≥ 600dp) змінюватимуть розмір та орієнтацію екрана. При цьому ігноруються атрибути screenOrientation, resizeableActivity, minAspectRatio та maxAspectRatio. Виключення складають пристрої з роздільною здатністю менше 600dp та ігри.

Система більше не проводить перезапусків дій за замовчанням за певних змін конфігурації. Серед іншого:


  • CONFIG_KEYBOARD / CONFIG_KEYBOARD_HIDDEN
  • CONFIG_NAVIGATION
  • CONFIG_TOUCHSCREEN

Якщо пристрій використовує перезапуск для перезавантаження ресурсів за виникнення цих дій, необхідно включити цю функцію, використовуючи новий атрибут маніфесту android:recreateOnConfigChanges. Оновлення android.os.MessageQueue без блокувань зменшує кількість пропущених кадрів. Збирач Concurrent Mark-Compact від ART підтримує чистку від сміття з урахуванням моделі смартфона, надаючи перевагу частішому очищенню для новіших моделей. Додано нові тригери профілів. ProfilingManager додає тригери для COLD_START, OOM та KILL_EXCESSIVE_CPU_USAGE.  Для зменшення використання пам’яті у користувацькому інтерфейсі повідомлень діють суворі обмеження.

CameraCaptureSession.updateOutputConfigurations дозволить перемикатись між режимами фото та відео без закриття сесії та виникнення збоїв. Функція setVideoEncodingQuality у медіарекордері дозволяє налаштувати постійну якість (CQ) для відеокодерів. Відтворення звуку, запити на зміну гучності запускаються у фоновому режимі. Додано підтримку платформи для універсального кодування відео (H.266).

Функцію Cleartext (android:usesCleartextTraffic) визнано застарілою. Застосунки, що використовують SDK 37 та вище та покладаються на цей атрибут, за замовчанням блокуватимуть передачу даних у відкритому вигляді. Користувачам необхідно переходити на Network Security Configuration. Представлено загальнодоступний інтерфейс для постачальника послуг для реалізації гібридної криптографії HPKE. 

Серед нових профілів — медичні прилади та фітнес-трекери. Діалогове вікно уніфікованих дозволів setExtraPermissions поєднує дозволи для сусідніх пристроїв у діалогове вікно. 

Ми писали, що найближчими місяцями Google готується випустити наступне велике оновлення Android. Компанія планує додати в дизайн більше ефекту “рідкого скла”. Однією з ключових змін інтерфейсу ОС Android 17, що прийде на зміну Android 16, буде розділення панелей сповіщень і швидких налаштувань.

Android тепер може зберігати “сліди” зламу смартфона

Джерело: Droid-Life

