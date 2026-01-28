Багато скриншотів Android 17: головний екран та меню налаштувань

Новини Софт 28.01.2026 comment views icon

Android 17 стане "прозорішою": витік демонструє новий дизайн ОС / notebookcheck

Найближчими місяцями Google готується випустити наступне велике оновлення Android. Нещодавно ми повідомляли, що компанія планує додати в дизайн більше ефекту “рідкого скла”. А тепер новий та наймасштабніший на цей момент витік дає перше уявлення про те, як виглядатиме Android 17.


За даними Android Authority та 9to5Google, журналісти отримали серію скриншотів від інсайдера @romashka, які нібито демонструють ранню бета-версію Android 17. Судячи з опублікованих зображень, Google суттєво оновлює візуальний стиль системи й справді робить ставку на сучасні ефекти прозорості.

Новий підхід до дизайну помітний одразу в панелі гучності. Замість суцільного фону вона отримала напівпрозору підкладку: елементи за нею сильно розмиваються, значно інтенсивніше, ніж у рішеннях Apple, щоб текст і піктограми залишалися читабельними. При цьому Google застосовує акцентний колір, який користувач обрав у налаштуваннях системи, що дозволяє краще інтегрувати елементи інтерфейсу в загальний стиль смартфона.

Подібні зміни торкнулися і повзунка гучності, і меню вимкнення живлення — обидва елементи також отримали прозорий фон. Якщо в Android 16 прозорість з’явилася лише в окремих частинах інтерфейсу, зокрема в швидких налаштуваннях, то в Android 17 Google, схоже, поширює цей візуальний стиль на значно більшу кількість системних елементів.


 

Окрім зовнішніх змін, Google доопрацьовує й функціональні інструменти. Запис екрана в Android 17 отримує нову логіку керування: налаштування відкриваються у плаваючому вікні, тоді як таймер запису залишається в рядку стану. Також з’являється можливість зафіксувати конкретний застосунок — для цього достатньо затиснути його іконку на кілька секунд. Окремі іконки застосунків зазнали редизайну, хоча деталі цих змін поки що мінімальні.

Наразі інформації про нові функції Android 17 небагато, але джерела припускають, що мобільні геймери можуть розраховувати на низку покращень. Яких саме — Google поки не розкриває.

Джерело: notebookcheck

