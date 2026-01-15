Перші скріншоти Android 17: сповіщення та швидкі налаштування

Android / Depositphotos

У мережі з’явився новий витік, який демонструє одну з ключових змін інтерфейсу ОС Android 17, що прийде на зміну Android 16 — розділення панелей сповіщень і швидких налаштувань. Про таке оновлення говорили ще понад рік тому, і тепер з’явився наочний приклад того, як Google планує реалізувати цю ідею.

Канал Mystic Leaks у Telegram опублікував відео та скриншот внутрішньої збірки Android 17. Поточний дизайн виглядає як доопрацьована версія раніше показаних концептів. У налаштуваннях за шляхом Settings > Notifications з’явиться новий пункт Notifications & Quick Settings, де користувач зможе обрати один із двох режимів.

Перший варіант — Separate (розділення). У цьому режимі жест зверху екрана працює по-новому. Свайп з верхнього лівого кута відкриває сповіщення, а свайп з верхнього правого — швидкі налаштування. Другий варіант — Combined (класичний, комбінований). Він зберігає звичну поведінку: свайп зверху відкриває єдину панель зі сповіщеннями та швидкими налаштуваннями.

У режимі Separate список сповіщень залишається без змін. Проте у верхній частині з’являється великий годинник. День і дата, а також іконки статус-бару розміщуються в окремих “пігулках” по кутах екрана. Це робить інтерфейс більш структурованим і візуально чистішим.

Свайп із правого боку відкриває панель швидких налаштувань у вигляді верхнього листа. Тут показується зменшений годинник. Нижче розташовуються два ряди з інформацією про оператора, кнопкою редагування плиток, швидким доступом до налаштувань і кнопкою живлення.

Окрему увагу привертає новий елемент у швидких налаштуваннях — повзунок гучності, який тепер розміщується під регулятором яскравості. Поруч знаходиться кнопка з трьома крапками, яка, ймовірно, відкриває повний набір аудіоповзунків. Самі плитки швидких налаштувань залишилися без змін порівняно з попереднім редизайном.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

На пристроях із великим екраном, зокрема складаних смартфонах, Google планує обмежити вибір. Для них буде доступний лише режим Separate. Класичний Combined-варіант, за описом у системі, працюватиме тільки на зовнішньому екрані складаного пристрою.

Також у витоку згадується ще одна зміна. В Android 17 Google може повернути окрему плитку Mobile Data у швидких налаштуваннях. Вона використовуватиме іконку з індикатором стільникового сигналу. Перемикач Wi-Fi при цьому отримає звичну для нього іконку та працюватиме окремо.

Джерело: 9to5google