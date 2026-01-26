Android тепер може зберігати "сліди" зламу смартфона

Смартфони на Android "навчились" зберігати інформацію про те, як вони були зламані. Фото: Depositphotos

Google запустила інструмент Intrusion Logging, який дозволить смартфонам на Android зберігати інформацію про те, чи були вони зламані і як саме.

Як працює Intrusion Logging?

Коли функція активована, Android веде детальний журнал активності: фіксує під’єднання пристрою, завантаження застосунків, час розблокування екрана, частину історії переглядів та інші дії, пов’язані з безпекою.

Користувач, який підозрює злам, може в будь-який момент перевірити журнал, проаналізувати інформацію і за потреби звернутись за допомогою до фахівця з кібербезпеки.

На яких смартфонах доступна?

Згідно з Android Authority, вперше анонсована кілька місяців тому функція вже запущена на деяких пристроях Android 16, зокрема на OnePlus Pad 3. В Reddit про доступність також повідомляють власники деяких Pixel з Android 16 QPR2.

Активація та безпека

Intrusion Logging можна знайти в налаштуваннях Advanced Protection: активувати одразу або пропустити й повернутись пізніше за потребою.

В Google кажуть, що зберігають журнали з наскрізним шифруванням, а це означає, що переглянути їх можете тільки ви або довірений обліковий запис Google. Інформація автоматично видаляється через 12 місяців і користувач не зможе це зробити раніше самостійно.