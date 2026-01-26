Новини Софт 26.01.2026 comment views icon

Android тепер може зберігати "сліди" зламу смартфона



Катерина Левицька



Android тепер може зберігати "сліди" зламу смартфона
Смартфони на Android "навчились" зберігати інформацію про те, як вони були зламані. Фото: Depositphotos

Google запустила інструмент Intrusion Logging, який дозволить смартфонам на Android зберігати інформацію про те, чи були вони зламані і як саме.

Як працює Intrusion Logging?

Коли функція активована, Android веде детальний журнал активності: фіксує під’єднання пристрою, завантаження застосунків, час розблокування екрана, частину історії переглядів та інші дії, пов’язані з безпекою.

Користувач, який підозрює злам, може в будь-який момент перевірити журнал, проаналізувати інформацію і за потреби звернутись за допомогою до фахівця з кібербезпеки.

На яких смартфонах доступна?

Згідно з Android Authority, вперше анонсована кілька місяців тому функція вже запущена на деяких пристроях Android 16, зокрема на OnePlus Pad 3. В Reddit про доступність також повідомляють власники деяких Pixel з Android 16 QPR2.

Нова функція на смартфонах Pixel. Скриншот: r/pixel_phones

Активація та безпека

Intrusion Logging можна знайти в налаштуваннях Advanced Protection: активувати одразу або пропустити й повернутись пізніше за потребою.

В Google кажуть, що зберігають журнали з наскрізним шифруванням, а це означає, що переглянути їх можете тільки ви або довірений обліковий запис Google. Інформація автоматично видаляється через 12 місяців і користувач не зможе це зробити раніше самостійно.



