Гороховський анонсував видалення з monobank російської мови у найближчому оновленні застосунку

Співзасновник monobank Олег Гороховський повідомив про відмову від російської версії інтерфейсу — підтримка російської мови зникне з виходом наступного оновлення застосунку (точна дата не повідомляється). Відповідну заяву бізнесмен розповсюдив на своїх сторінках у соцмережах.

Надалі український платіжний застосунок monobank пропонуватиметься виключно з українським інтерфейсом. Олег Гороховський пояснив це рішення бажанням дистанціюватися від усього, що хоча б трішки асоціюється з країною-агресором рф, яка продовжує вбивати українців. Він окремо зазначив, що від початку повномасштабної війни (з 24 лютого) клієнтів російськомовної версії monobank поменшало на 30% — з 1,19 млн до 838 291. Решту Гороховський закликає поставитися із розумінням і наслідувати приклад команди та інших — частіше спілкуватися державною мовою.

Нижче наводимо повний текст заяви Олега Гороховського.