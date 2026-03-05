Гратиме за вас: Microsoft хоче створити ШІ-помічника для проходження ігор на Xbox

Depositphotos

Microsoft подала патент на створення хмарної системи, яка дозволятиме гравцям передавати керування ШІ в іграх на Xbox.





Патент під назвою “Керування станом для сесій допомоги у відеоіграх” демонструє функцію, яка дозволяє гравцям звернутись по допомогу до ШІ та тимчасово передати йому повний контроль над ігровим процесом на Xbox. У документі зазначається, що помічником також може виступати й інша людина, однак акцент робиться переважно на штучний інтелект.

Це не схоже на механіку, подібну до виклику іншого гравця, як в іграх серії Dark Souls або прохання про допомогу у багатокористувацькому режимі. Microsoft пропонує, щоб ШІ повністю взяв на себе керування і пройшов складний етап в грі, який не дається гравцю.

Інформація про патент з’явилась на тлі зміни керівництва в ігровому підрозділі Microsoft, який очолила Аша Шарма після Філа Спенсера та Сари Бонд. В одній з нещодавніх заяв нова керівниця пообіцяла, що не заповнятиме екосистему Xbox мотлохом, згенерованим ШІ.





Патент на ігрового ШІ-асистента, щоправда, був початково поданий ще до її приходу, у 2024 році. Microsoft не єдина, хто намагається створити подібну функцію. Sony також нещодавно запатентувала ШІ-помічника “Ghost Player”, який серед іншого має перебирати на себе керування грою.

Поки це тільки патент і не факт, що Microsoft дійсно візьметься за його розробку. Однак тенденція з передачі ШІ керівних функцій у багатьох технічних сферах шириться, тож цілком не виключено, що з часом в іграх на Xbox з’явиться свій ШІ-асистент, який радо проходитиме ігровий процес за гравців.

