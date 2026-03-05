banner
Новини Ігри 05.03.2026 comment views icon

Гратиме за вас: Microsoft хоче створити ШІ-помічника для проходження ігор на Xbox

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Гратиме за вас: Microsoft хоче створити ШІ-помічника для проходження ігор на Xbox
Depositphotos

Microsoft подала патент на створення хмарної системи, яка дозволятиме гравцям передавати керування ШІ в іграх на Xbox.


Патент під назвою “Керування станом для сесій допомоги у відеоіграх” демонструє функцію, яка дозволяє гравцям звернутись по допомогу до ШІ та тимчасово передати йому повний контроль над ігровим процесом на Xbox. У документі зазначається, що помічником також може виступати й інша людина, однак акцент робиться переважно на штучний інтелект.

Гратиме за вас: Microsoft хоче створити ШІ-помічника для проходження ігор на Xbox
Microsoft

Це не схоже на механіку, подібну до виклику іншого гравця, як в іграх серії Dark Souls або прохання про допомогу у багатокористувацькому режимі. Microsoft пропонує, щоб ШІ повністю взяв на себе керування і пройшов складний етап в грі, який не дається гравцю. 

Інформація про патент з’явилась на тлі зміни керівництва в ігровому підрозділі Microsoft, який очолила Аша Шарма після Філа Спенсера та Сари Бонд. В одній з нещодавніх заяв нова керівниця пообіцяла, що не заповнятиме екосистему Xbox мотлохом, згенерованим ШІ. 


Патент на ігрового ШІ-асистента, щоправда, був початково поданий ще до її приходу, у 2024 році. Microsoft не єдина, хто намагається створити подібну функцію. Sony також нещодавно запатентувала ШІ-помічника “Ghost Player”, який серед іншого має перебирати на себе керування грою. 

Поки це тільки патент і не факт, що Microsoft дійсно візьметься за його розробку. Однак тенденція з передачі ШІ керівних функцій у багатьох технічних сферах шириться, тож цілком не виключено, що з часом в іграх на Xbox з’явиться свій ШІ-асистент, який радо проходитиме ігровий процес за гравців. 

Раніше ми писали, що нову керівницю Xbox звинуватили у використанні ШІ для відповідей в соцмережах. Загалом геймери почали сумніватися в новій керівниці Xbox Аші Шармі. Її профіль за трохи більше ніж місяць набрав понад 10 000 Gamerscore.

Cyberpunk 2077 з’явиться у Xbox Game Pass, — натякає Microsoft

Спецпроєкти
Як Bitget відзначає Міжнародний жіночий день і закликає жінок формувати майбутнє Web3
Нові ігрові монітори GIGABYTE GO27Q24 і GO27Q24A: 27 дюймів, швидкість 240 Гц та «геймерські» інструменти

Джерело: Neowin

Популярні новини

arrow left
arrow right
Щасливі ШІ-арестанти: уряд США змінює обличчя затриманих протестувальників
ШІ без кордонів: Anthropic додала до Claude імпорт діалогів з іншими чат-ботами
За підсумками року Grok 4.20 став найуспішнішим ШІ-трейдером
Корея запустила урядову "Гру в кальмара" для розробників ШІ
Оновлення Windows 11 навмисно зламало роботу dial-up модемів
Китайський токамак побив світовий рекорд з утримання плазми: понад 22 хв, але не без ШІ
Партнер KPMG попався на шахрайстві з ШІ — під час тесту про ШІ
Microsoft: у 2025 році продажі Xbox впали на третину
Lepro та Razer представили настільних голографічних ШІ-помічників у людській подобі
Робот-асистент з "очима" і розумний хаб: Lenovo показала два ШІ-концепти для робочого столу
Конкурент Google: вийшов новий ChatGPT Translate з підтримкою понад 50 мов
ШІ вперше заплатив людині: американець заробив $100 завдяки сервісу Rent a Human
Sony скасовує майбутні релізи однокористувацьких ігор для ПК, — Bloomberg
Microsoft закрила офіційний спосіб активації Windows 10 та 11 в офлайні
Люди не потрібні: Samsung планує до 2030 року запустити роботизовані фабрики під управлінням ШІ
ЦОД споживатимуть 70% пам’яті у 2026 році: дефіцит вдарить по авто й електроніці
Motorola на CES 2026: преміальний Signature, Razr 60 FIFA Edition та нові гаджети
Gemini 3.0 розгадав 500-річну загадку Нюрнберзької хроніки за 1 годину і 2,5 центи
Штучний інтелект почав сам купувати пам'ять DDR5 в онлайн-магазинах: швидше за людей
Google дарує місяць передплати Gemini Enterprise: як отримати?
Apple підтвердила нову Siri на Gemini — Ілон Маск вже відреагував
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати