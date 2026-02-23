banner
Нову керівницю Xbox запідозрили в "накрутці" ігрового профілю: вона набрала 10 000 Gamerscore всього за місяць

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Аші Шармі та Філ Спенсер

Геймери почали сумніватися в новій керівниці Xbox Аші Шармі. Її профіль за трохи більше ніж місяць набрав понад 10 000 Gamerscore.


Користувачі почали швидко розбирати її профіль, коли вона сама показала свій тег гравця в соцмережах. З першого досягнення видно, що акаунт створили 15 січня — приблизно за місяць до того, як вона стала CEO Xbox після відходу Філа Спенсера. За цей час вона встигла пограти в різні проєкти й набрати понад 10 тисяч Gamerscore.

Інтернет-детективи помітили дивну активність у профілі Шарми: повне проходження Firewatch і Ball x Pit, причому в останній вона нібито награла 43 години за тиждень. Є й рідкісні ачівки в Minecraft, а також постійні стрибки між різними випадковими іграми. Деякі припускають, що тут могли використати легкі досягнення або трюки, наприклад, спеціальні сервери в Minecraft для швидкого фарму.

Нову керівницю Xbox запідозрили в "накрутці" ігрового профілю: вона набрала 10 000 Gamerscore всього за місяць
Акаунт нової керівниці Xbox

При цьому частина ігор стосується дуже “правильних” франшиз. До свого офіційного призначення Шарма вже нібито набрала понад 10 000 Gamerscore в Halo, Forza, Fallout і Borderlands. Це ключові франшизи Xbox, і саме тому багато хто вирішив, що профіль спеціально формують, аби показати її як “свою” в геймерській спільноті.

Фанати згадали Borderlands 2, і Шарма одразу відповіла: “сьогодні спробую”. Минуло трохи більше години і профіль показав, що гра запущена. Коли хтось пожартував, що акаунт може бути штучно згенерованим, вона відповіла у стилі робота: “Біп-буп-біп-буп”. А ще назвала свої улюблені ігри — Halo, Valheim та Goldeneye.


Її список друзів у профілі невеликий, але серед них є співробітники Xbox, наприклад, старший менеджер із соцмереж і сам Спенсер. Попри підозри щодо маніпуляцій, доказів немає. Тому одні гравці вважають це підготовкою до нової ролі, інші думають, що акаунт спеціально прокачують, щоб зробити її ближчою до спільноти.

Геймер витратив $20 000 і 20 років, щоб зібрати всю бібліотеку ігор для Xbox 360

Джерело: Insider Gaming

