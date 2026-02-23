Нову керівницю Xbox запідозрили в "накрутці" ігрового профілю: вона набрала 10 000 Gamerscore всього за місяць

Аші Шармі та Філ Спенсер

Геймери почали сумніватися в новій керівниці Xbox Аші Шармі. Її профіль за трохи більше ніж місяць набрав понад 10 000 Gamerscore.





Користувачі почали швидко розбирати її профіль, коли вона сама показала свій тег гравця в соцмережах. З першого досягнення видно, що акаунт створили 15 січня — приблизно за місяць до того, як вона стала CEO Xbox після відходу Філа Спенсера. За цей час вона встигла пограти в різні проєкти й набрати понад 10 тисяч Gamerscore.

Інтернет-детективи помітили дивну активність у профілі Шарми: повне проходження Firewatch і Ball x Pit, причому в останній вона нібито награла 43 години за тиждень. Є й рідкісні ачівки в Minecraft, а також постійні стрибки між різними випадковими іграми. Деякі припускають, що тут могли використати легкі досягнення або трюки, наприклад, спеціальні сервери в Minecraft для швидкого фарму.

При цьому частина ігор стосується дуже “правильних” франшиз. До свого офіційного призначення Шарма вже нібито набрала понад 10 000 Gamerscore в Halo, Forza, Fallout і Borderlands. Це ключові франшизи Xbox, і саме тому багато хто вирішив, що профіль спеціально формують, аби показати її як “свою” в геймерській спільноті.

Фанати згадали Borderlands 2, і Шарма одразу відповіла: “сьогодні спробую”. Минуло трохи більше години і профіль показав, що гра запущена. Коли хтось пожартував, що акаунт може бути штучно згенерованим, вона відповіла у стилі робота: “Біп-буп-біп-буп”. А ще назвала свої улюблені ігри — Halo, Valheim та Goldeneye.





Її список друзів у профілі невеликий, але серед них є співробітники Xbox, наприклад, старший менеджер із соцмереж і сам Спенсер. Попри підозри щодо маніпуляцій, доказів немає. Тому одні гравці вважають це підготовкою до нової ролі, інші думають, що акаунт спеціально прокачують, щоб зробити її ближчою до спільноти.

Джерело: Insider Gaming