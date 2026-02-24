banner
Після "накрутки" акаунту нову керівницю Xbox звинуватили у використанні ШІ для відповідей в соцмережах

Маргарита Юзяк

Нова керівниця Xbox Аші Шармі

Нова CEO Аша Шарма після призначення на посаду продовжує натрапляти на критику. Зараз фанати підозрюють, що вона використовує ШІ для ведення своїх соцмереж.


Користувачі помітили дивні формулювання твітів, нібито їх генерує бот. Якщо це правда, то це суперечить власним заявам нової СЕО про обережне використання ШІ в ігровій індустрії.

Минулого тижня керівник Xbox Філ Спенсер залишив посаду генерального директора ігрового підрозділу Microsoft, яку одразу очолила Аша Шарма. Вона має досвід переважно у сфері штучного інтелекту і обіцяла не гнатися за короткостроковими вигодами від ШІ в іграх. Позицію сприйняли позитивно, хоча її поведінка в соцмережах викликає сумніви.

В обговоренні юзери цікавилися ігровими вподобаннями Шарми. Звичайна розмова в інтернеті перетворилася на хвилю критики і жартів. Користувачі одразу стали підозрювати, що її акаунт Xbox “накрутили”, оскільки він дивним чином трохи більше, ніж за місяць набрав 10 000 Gamerscore. Ба більше, коли нова директорка розповідала про свої улюблені ігри, дехто звернув увагу, що формулювання виглядають як згенеровані.


Наприклад, нова СЕО дуже дивно відповіла на гіфку користувача Smash JT з мемом Тома Харді з “Шаленого Макса”. Аша написала: “Топ-3, містер Харді?”, нібито вона звертається до актора, а не до користувача. Підозри посилилися, коли вона подякувала за розгорнуту відповідь у формі, яку користувачі також назвали “надто схожою на ШІ”. Пізніше вона використала емодзі (вказівний палець показує вниз), який часто асоціюють із чатботами на зразок ChatGPT, хоча цей пункт може виглядати “притягнутим за вуха”.

Один з твітів Аші Шарми

Геймери припускають, що її акаунт веде окремий бот, котрий відповідає фанатам. Як приклад наводять такий твіт:

“[У вас] чудовий список. Я вже склала свій ТОП-3 в іншій відповіді. Halo, Valheim, 007. Минуло багато часу відтоді, як я грала у Chrono Trigger. Ви пройшли всі кінцівки? Дякую за всі деталі. Я дуже ціную це.”

Крім того, її недавній анонс про ексклюзивність ігор також здається користувачам “згенерованою”. Особливо на фоні того, що Xbox останні два роки активно рухається у бік мультиплатформних релізів.

Видалення повідомлень і друзів на Xbox підвищує продуктивність ігор

Джерело: Tech4Gamers

