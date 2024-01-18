Гренландія «‎тане» швидше, ніж вважалось — і втрачає понад 30 млн тонн льоду на годину

Вчені вважають, що додаткове надходження прісної води в північну Атлантику може спровокувати колапс океанських течій.

Льодовий покров Гренландії тане на 20% швидше, ніж вважалось, і, згідно з останніми дослідженнями, втрачає 30 млн тонн льоду на годину через кліматичну кризу.

Вчені за допомогою штучного інтелекту проаналізували майже чверть мільйона супутникових знімків, щоб порівняти щомісячне положення льодовиків Гренландії у період з 1985 по 2022 рік — і остаточні дані показали втрату загалом трильйону тонн льоду (близько 5000 кв.км площі льодового покрову загалом). З 207 льодовиків 179 значно стоншились, 27 залишалися стабільними, а один навіть трохи збільшився.

«Майже кожен льодовик Гренландії скинув масу за останні кілька десятиліть», — каже доктор Чед Грін з Лабораторії реактивного руху NASA в США, який керував дослідженням. «Логічно, що якщо ви скидаєте прісну воду в північну частину Атлантичного океану, то ви, безумовно, отримаєте ослаблення Amoc».

Amoc (Атлантична меридіональна перекидальна циркуляція, яка включає і Гольфстрім) — це життєво важлива система течій, яка допомагає регулювати клімат Північної півкулі, а її колапс може спровокувати глобальні кліматичні катаклізми. У 2021 році дослідники, як згадує The Guardian, вже говорили про ослаблення Amoc і тривожні ознаки переломного моменту для системи течій, а нещодавнє дослідження показало, що за найгіршим сценарієм краху можна очікувати вже у 2025 році.

В останньому оновленні звіту, яке додало й інші вимірювання льодового покрову Гренландії, йдеться про втрату 221 млрд тонн льоду щороку з 2003-го. Інше дослідження додає ще по 43 млрд тонн на рік — тобто приблизно 30 млн тонн на годину у середньому.

Гренландський льодовиковий щит — один з двох льодовикових щитів у світі, який складається з сотень льодовиків і покриває близько 80% суші Гренландії. Reuters зазначає, що якщо він розтане повністю, то рівень світового моря підвищиться приблизно на 7,4 метра

Дослідження було опубліковане в журналі Nature 17 січня.