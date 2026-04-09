Навіщо Intel зробила Gaming Support для відеокарти за $949, яку неможливо купити для ігор / Intel

Intel випустила черговий драйвер для відеокарт Arc — і найпомітніше оновлення стосується Arc Pro B70 та Arc Pro B65. Компанія не просто додала підтримку цих GPU, а окремо прописала для них “Gaming Support”. І тут є про що поговорити.





Чіп G31 у серці Arc Pro B70 спочатку проєктувався саме для геймерів. Роками в мережі ходили чутки про Arc B770 на базі G31 — відеокарту, яка мала б зайняти місце у середньому ігровому сегменті. Але до моменту, коли Intel нарешті вивела G31 на ринок, всередині індустрії змінилося дуже багато: криза пам’яті, бум ШІ, зміщення пріоритетів.

Зрештою G31 отримав 32 ГБ відеопам’яті — набагато більше, ніж потрібно будь-якій ігровій карті в розумному ціновому діапазоні — і ціну від $949. Позиціонування — для тих, хто хоче запускати локальні ШІ-моделі й не готовий платити за NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell близько $1 800, яка при вищій ціні пропонує лише 24 ГБ пам’яті.

Скільки зусиль Intel вклала у полірування саме ігрової продуктивності B70 — незрозуміло. Значна частина цієї роботи в будь-якому разі перетинається з драйверними оптимізаціями для ігрових карт на тій самій архітектурі Xe2 — зокрема Arc B580 з чіпом G21. Але для G31 потрібні й специфічні налаштування: якщо у B580 чіп G21 має 20 ядер Xe2 на 192-бітній шині, то G31 нараховує 32 ядра Xe2 на 256-бітній шині.





На папері G31 потужніший за G21 більш ніж на 50%. Проблема в тому, що навіть такого відриву, мабуть, недостатньо для рівня продуктивності RTX 4070 — RTX 5070, на який свого часу розраховували від Arc B770. RTX 5070 в середньому на 85% швидший за Arc B580 у наборі ігор. Навіть у теоретичному сценарії ідеального масштабування ядер Xe2 G31 не наздожене RTX 5070 в іграх.

Є ще один аргумент. Площа кристала G31 становить 378 мм² проти 263 мм² у чіпа GB205 в RTX 5070. G31 помітно дорожчий у виробництві — і при цьому повільніший. Саме так ідея ігрової Arc B770 розсипалась, а Arc Pro B70 вийшла за $949 для ШІ-аудиторії. Шкода — але математика говорила сама за себе.

Джерело: PC Gamer