Гру Rainbow Six Siege захопили хакери — Ubisoft вимкнула усі сервери

Андрій Русанов

Гру Rainbow Six Siege захопили хакери — Ubisoft вимкнула усі сервери

Ubisoft була змушена вимкнути всі сервери Rainbow Six Siege після того, як гру зламали невідомі особи. Компанія підтвердила це в X у суботу.

Хоча Ubisoft не повідомила точну причину збою, з’явилися численні повідомлення про те, що гравці отримали 2 млрд кредитів R6 та Renown, а також скіни лише для розробників та Glaciers — один із найрідкісніших скінів зброї у грі. Також надходили заяви про випадкові бани та розблокування, які стосувалися всіх, від звичайних гравців до відомих акаунтів та стрімерів.

Tom’s Hardware зазначає, що компанія, здається, втратила контроль над серверами, та, ймовірно, займалася “гасінням пожеж”. Тривале мовчання, котре зберігалося до сьогодні, викликало недовіру гравців. Усім, хто має обліковий запис Ubisoft, особливо пов’язаний з Rainbow Six Siege, рекомендується про всяк випадок змінити паролі.

Станом на зараз компанія Ubisoft повідомляє про запуск гри. Сьогоднішній пост в X повідомляє про поступове під’єднання усіх користувачів. Але розслідування все ще триває.

“Наші живі тести завершено, і ми відкриваємо гру для всіх гравців. Зверніть увагу, що під час підключення може виникнути черга, оскільки наші послуги нарощуються. Відкат також завершено. Гравці, які не входили в систему між 27 грудня 10:49 UTC та 29 грудня, не повинні бачити змін у своєму інвентарі. Для тих, хто під’єднався після 27 грудня 10:49 UTC: Невеликий відсоток гравців може тимчасово втратити доступ до деяких власних предметів. Розслідування та виправлення триватимуть протягом наступних двох тижнів”, — пише акаунт Rainbow Six Siege X.

Гру Rainbow Six Siege захопили хакери — Ubisoft вимкнула усі сервери

Втім, сторінка технічного стану серверів досі повідомляє про збій. Здається, досі не всі гравці отримали доступ, а дехто отримає зміни через відкат. Також недоступний маркетпейс Rainbow Six Siege X.

