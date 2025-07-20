Річний звіт Ubisoft: «Монетизація в преміальних іграх робить ігровий досвід цікавішим»

На думку Ubisoft, мікротранзакції в іграх, за котрі геймери вже заплатили повну ціну — це така розвага для них.

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Розробник Rainbow Six та Assassin’s Creed у своєму річному фінансовому звіті розповідає інвесторам, що монетизація в AAA-іграх «робить ігровий досвід цікавішим». Ubisoft вважає, що гравці люблять платити за «персоналізацію своїх аватарів або швидший прогрес». Ну і, зрештою, «це завжди необов’язково».

Але користувачі ігор, здається, фінансові звіти не читали, і не знають, що це такий великий фан — мати можливість витратити гроші на дрібниці у грі, або ж отримати такий собі «плати та вигравай» зі швидшим прогресом за гроші. Навпаки, вони обурюються багато років.

«На жаль, в Assassin’s Creed Shadows є магазин мікротранзакцій, такий самий, як в Origins/Odyssey/Valhalla. Я був проти цього з моменту появи в Origins, і це залишається найбільшою проблемою Ubisoft загалом, магазини MTX просто не мають місця в однокористувацьких іграх. Розчарований тим, що це продовжується», — йдеться у цьому пості X. «Мене бентежить, що Ubisoft впровадила жахливі мікротранзакції в кожну свою AAA-ігру. Буквально кожна AAA-гра, яку вони випускали протягом майже десятиліття, перетворила їхні ігри на цю абсолютно жахливу суміш жадібності, доларових банкнот та копіпасти», — йдеться в одному з тредів на Reddit з понад 2000 лайками. Прикладів можна навести багато.

У звіті йдеться, що Ubisoft навіть створила робочу групу, присвячену монетизації та пов’язаним з нею ризикам, з метою кращого розуміння пов’язаних з нею проблем, «зокрема шляхом виявлення практик, які можуть сприйматися як маніпулятивні або непрозорі».

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Але «через складність, чутливість та стратегічний характер цього питання, група вирішила не надавати подальших подробиць щодо вищезазначених інструкцій, практик та рекомендацій». Така от відкритість і турбота про користувачів.

Джерело: GamesRadar