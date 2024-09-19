Здається, тепер точно можна планувати відпустку на осінь 2025, щоб пограти в нову GTA.

Take-Two Interactive, компанія-видавець серії Grand Theft Auto, оприлюднила цю інформацію у своєму річному звіті, де чітко зазначила:

«Rockstar Games продовжує інвестувати у франшизу та планує випустити Grand Theft Auto 6 восени 2025 року».

Компанія також повідомила, що Rockstar Games поступово розкриватиме більше подробиць про гру.

Це офіційне підтвердження спростовує недавні чутки про можливе відтермінування виходу GTA 6 до 2026 року. Минулого тижня шість працівників Rockstar Games також заперечили інформацію про затримку релізу.

Take-Two Interactive наголошує на ключовій ролі серії Grand Theft Auto для майбутнього успіху компанії. У звіті прямо зазначено:

«Наш успіх залежить від майбутнього наших продуктів Grand Theft Auto».

Фінансові показники підкреслюють значущість франшизи. За даними звіту, продукти Grand Theft Auto принесли 14,7% чистого доходу компанії за фінансовий рік, який завершився 31 березня 2024 року.

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Фанати з нетерпінням чекають на вихід GTA 6. Деякі гравці вже шукають натяки на дату виходу наступного трейлера в анонсах Rockstar.

Джерело: 80lvl