Rockstar перенесла реліз GTA 6 на 2026 рік, — інсайдер

Розробники Grand Theft Auto 6 змінили плани щодо дати виходу гри. За інформацією представника сайту GTABase, який спеціалізується на новинах про серію GTA, реліз шостої частини франшизи перенесли на 2026 рік. Джерелами цих відомостей стали кілька розробників двох неназваних ігрових студій.

EXCLUSIVE: GTA VI has been internally delayed by Rockstar Games and they’re already decided on the early to mid 2026 release window.

PC is planned for around 12 – 18 months after the console launch.

This information comes from multiple devs across two studios. pic.twitter.com/VzwbDMLpe1

— Liam (@billsyliamgta) September 7, 2024