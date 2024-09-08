Rockstar перенесла реліз GTA 6 на 2026 рік, — інсайдер

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Про перенесення релізу GTA 6 повідомив журналіст порталу GTABase з посиланням на анонімні джерела.

Розробники Grand Theft Auto 6 змінили плани щодо дати виходу гри. За інформацією представника сайту GTABase, який спеціалізується на новинах про серію GTA, реліз шостої частини франшизи перенесли на 2026 рік. Джерелами цих відомостей стали кілька розробників двох неназваних ігрових студій.

EXCLUSIVE: GTA VI has been internally delayed by Rockstar Games and they’re already decided on the early to mid 2026 release window. PC is planned for around 12 – 18 months after the console launch. This information comes from multiple devs across two studios. pic.twitter.com/VzwbDMLpe1 — Liam (@billsyliamgta) September 7, 2024

Згідно з новим графіком, версія GTA 6 для персональних комп’ютерів з’явиться через 12–18 місяців після виходу гри на консолях.

Варто зазначити, що до подібних чуток потрібно ставитися з обережністю. Офіційних заяв від Rockstar Games щодо перенесення дати релізу GTA 6 поки не надходило. Тому ця інформація залишається на рівні чуток до офіційного підтвердження або спростування від розробників.

Психологічний профорієнтаційний тест для IT-фахівців від Hillel IT School. Пройдіть психологічний профорієнтаційний тест для IT-фахівців щоб дізнатися ваші сильні сторони, вподобання і інтереси і з'ясувати, яка IT-спеціальність вам підходить. Пройти тест

Нагадуємо, що перший трейлер GTA 6 вийшов 5 грудня 2023 року. У ньому розробники анонсували реліз на 2025 рік для консолей PlayStation 5 та Xbox Series X/S. У фінансовому звіті Rockstar Games зазначалося, що студія планувала випустити гру восени 2025 року. Однак точна дата релізу досі не оголошена офіційно.

Також нещодавно Rockstar Games опублікувала новий рекламний кліп для GTA Online, який привернув увагу фанатів серії. У ньому побачили дату виходу GTA 6.

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.