PlayStation 5 Pro навряд чи впорається з GTA 6 у 4K / 60 fps, — Digital Foundry

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Експерт прогнозує, що обмеження процесора PlayStation 5 Pro завадять запуску GTA 6 у 4K з 60 кадрами на секунду.

Нещодавно Sony анонсувала вихід PlayStation 5 Pro. Оновлена версія консолі з’явиться приблизно за рік до релізу Grand Theft Auto 6 — гри, яка, ймовірно, навантажить базову PS5 на повну потужність. Проте експерти сумніваються, що навіть PS5 Pro зможе забезпечити оптимальну продуктивність для GTA 6.

Річард Лідбеттер (Richard Leadbetter), технічний редактор Digital Foundry, вважає, що трейлер GTA 6, який вийшов минулого року, демонструє графіку, доступну на оригінальній PS5 або Xbox Series X. Однак, щодо частоти кадрів експерт налаштований скептично.

За словами Лідбеттера, малоймовірно, що PS5 Pro зможе запустити GTA 6 з частотою 60 кадрів на секунду. Проблема полягає не в графічному процесорі, а в центральному. PS5 Pro використовує той самий CPU, що й базова версія, тому досягти 60 fps буде вкрай складно, якщо оригінальна PS5 працюватиме на 30 fps.

Попри це, PS5 Pro запропонує покращену графіку для GTA 6. Лідбеттер пояснює, що гравці отримають вищу якість візуальних ефектів, але, ймовірно, з такою ж частотою кадрів, як на базовій консолі. Якщо GTA 6 не зможе підтримувати стабільні 30 fps, PS5 Pro зможе збільшити тактову частоту CPU на 10%, що може забезпечити стабільнішу продуктивність.

Щодо ціни PS5 Pro у $699,99, Лідбеттер зазначає, що складно отримати таку ж якість графіки на ПК за подібну вартість. Найближчий за характеристиками графічний процесор — RTX 4070 — коштує $540, і це без урахування інших компонентів.

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Лідбеттер припустив, що Філ Спенсер, очільник Xbox, може вважати своє рішення не випускати вдосконалену версію консолі для цього покоління правильним. Гравці Xbox вже мають чудовий спосіб грати у високоякісні ігри на ПК, де в ентузіастів є більше свободи вибору апаратного забезпечення.

Нагадаємо, Sony незабаром запустить продаж відновлених консолей PlayStation 5 за зниженою ціною через свій офіційний магазин PlayStation Direct.

Джерело: IGN

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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