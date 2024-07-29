Фани GTA 6 помітили натяк на точну дату виходу гри в рекламному ролику Rockstar

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Детективи з Reddit розкрили чергову справу століття: таємницю номерного знака.

Rockstar Games опублікувала новий рекламний кліп для GTA Online, який привернув увагу фанатів серії. У відео з’являється скутер для доставки піци, але саме його номерний знак викликав бурхливі обговорення в спільноті.

На номерному знаку скутера у верхньому правому куті видно літери «OCT», а в слові «PIZZ4» можна помітити цифру «4». Об’єднавши ці елементи, фанати отримали дату «October 4» (4 жовтня), яку вони вважають можливим днем виходу нового трейлера GTA 6.

Deliver piping hot pizza pies with the new Pegassi Pizza Boy scooter in GTA Online. Get started by visiting any Pizza This… location in Los Santos. If the community collectively delivers 10 million pizzas, all players can claim the Pizza This… Tee: https://t.co/PZeXupkmgT pic.twitter.com/42EfvJlYuh — Rockstar Games (@RockstarGames) July 25, 2024

Реакція геймерів була миттєвою. На форумах Reddit з’явилися численні обговорення цієї теорії. Деякі користувачі навіть припустили, що 4 жовтня 2025 року може бути датою релізу самої гри. Інші назвали це «очевидним натяком» і зазначили, що Rockstar Games любить робити подібні приховані послання.

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Проте не всі шанувальники гри поділяють цей ентузіазм. Частина спільноти вважає такі припущення «притягнутими за вуха» й жартує, що деякі шанувальники «передозувалися надією». Скептики нагадують, що подібні теорії вже з’являлися раніше й не справджувалися.

Варто зазначити, що це не перший випадок, коли фанати Grand Theft Auto намагаються знайти приховані послання в матеріалах Rockstar Games. Торік спільнота активно обговорювала «теорію місячних фаз GTA 6», яка також виявилася безпідставною.

Нагадаємо, що нещодавно трейлер GTA 6 від Rockstar Games досяг нового рекорду — 200 мільйонів переглядів на YouTube. Take-Two запевняє, що гра вийде восени 2025 року й перенесення не буде, хоча страйк акторів ігор проти використання штучного інтелекту може підкорегувати плани компанії.

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Джерело: Gamesradar

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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