Фани GTA 6 помітили натяк на точну дату виходу гри в рекламному ролику Rockstar

Детективи з Reddit розкрили чергову справу століття: таємницю номерного знака.

Rockstar Games опублікувала новий рекламний кліп для GTA Online, який привернув увагу фанатів серії. У відео з’являється скутер для доставки піци, але саме його номерний знак викликав бурхливі обговорення в спільноті.

На номерному знаку скутера у верхньому правому куті видно літери «OCT», а в слові «PIZZ4» можна помітити цифру «4». Об’єднавши ці елементи, фанати отримали дату «October 4» (4 жовтня), яку вони вважають можливим днем виходу нового трейлера GTA 6.

Deliver piping hot pizza pies with the new Pegassi Pizza Boy scooter in GTA Online.

Get started by visiting any Pizza This… location in Los Santos. If the community collectively delivers 10 million pizzas, all players can claim the Pizza This… Tee: https://t.co/PZeXupkmgT pic.twitter.com/42EfvJlYuh

— Rockstar Games (@RockstarGames) July 25, 2024