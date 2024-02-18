Новини Military Tech 18.02.2024 о 19:48 comment views icon

Хакери зламали один з підрозділів концерну «Калашников» та опублікували дані про ракети

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Хакери зламали один з підрозділів концерну «Калашников» та опублікували дані про ракети

Хакери групи Head Mare дісталися серверів російської військової компанії НПО «Высокоточные системы и технологии», частину концерну «Калашников», та виклали у мережу багато документації. Зокрема, серед неї описи двох типів ракет.

Також оприлюднені дані про відповідальний персонал та його діяльність, плани приміщень та багато іншого. Хакери зазначають, що попри масу зусиль компанії щодо кібербезпеки, про які згадується в документації, вони змогли здійснити злам без яких-небудь труднощів.

Однією з «розсекречених» ракет виявилася нова гіперзвукова «Гвоздика». Це ракета-мішень, яка розробляється для тренувань російської ППО у боротьбі з подібними цілями. Оприлюднені креслення та 3D-модель ракети, її характеристики, результати випробування конкретних вузлів та відомості про учасників розробки.

Хакери ракети 9М333

Хакери дісталися даних про виробництво та випробування компоненті керованої зенітної ракети 9М333. Ці ракети використовуються як боєприпаси ЗРК 9К35М4 «Стрела-10М4», вони мають інфрачервоне самонаведення.

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Хакери ракети 9М333Розробка ракети велася приблизно 40 років, але у серійне виробництво вона пішла лише наприкінці 2020 році.

Хакери ракети 9М333

Хакери доповіли про злам у X Twitter, де зокрема акцентували на поганому кіберзахисті підприємства та звітності про недоліки у конструкції ракет. Повний набір документації доступний за посиланням.

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