Хакери зламали один з підрозділів концерну «Калашников» та опублікували дані про ракети

Хакери групи Head Mare дісталися серверів російської військової компанії НПО «Высокоточные системы и технологии», частину концерну «Калашников», та виклали у мережу багато документації. Зокрема, серед неї описи двох типів ракет.

Також оприлюднені дані про відповідальний персонал та його діяльність, плани приміщень та багато іншого. Хакери зазначають, що попри масу зусиль компанії щодо кібербезпеки, про які згадується в документації, вони змогли здійснити злам без яких-небудь труднощів.

1/7 Хэд Марэ пришла в гости к НПО «Высокоточные системы и технологии» из города @Izh_gov, которую отжал #калашников. В нашем распоряжении секретная документация на оружие и информация о сотрудниках и поставщиках pic.twitter.com/eulsgZvpDV — Head Mare (@head_mare) February 17, 2024

Однією з «розсекречених» ракет виявилася нова гіперзвукова «Гвоздика». Це ракета-мішень, яка розробляється для тренувань російської ППО у боротьбі з подібними цілями. Оприлюднені креслення та 3D-модель ракети, її характеристики, результати випробування конкретних вузлів та відомості про учасників розробки.

Хакери дісталися даних про виробництво та випробування компоненті керованої зенітної ракети 9М333. Ці ракети використовуються як боєприпаси ЗРК 9К35М4 «Стрела-10М4», вони мають інфрачервоне самонаведення.

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Розробка ракети велася приблизно 40 років, але у серійне виробництво вона пішла лише наприкінці 2020 році.

Хакери доповіли про злам у X Twitter, де зокрема акцентували на поганому кіберзахисті підприємства та звітності про недоліки у конструкції ракет. Повний набір документації доступний за посиланням.

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