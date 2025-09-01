Hollow Knight: Silksong коштуватиме всього $20, але вийде пізніше

Hollow Knight: Silksong / Team Cherry

Hollow Knight: Silksong коштуватиме лише $20, але доведеться зачекати ще трохи — реліз відбудеться на опівночі 4 вересня.

Ціну підтвердила Team Cherry після низки чуток. Хоча наразі регіональної ціни для України та багатьох регіонів ще немає, але відомо про вартість для США ($20), ЄС (€20) та Японії (2300¥). Якщо порівняти з першою Hollow Knight, вартість залишилась фактично тією ж, з урахуванням інфляції.

Багато хто очікував, що довгоочікуваний сиквел буде дорожчим, але Team Cherry вирішила не підіймати ціну. Окрім того, Silksong одразу ж увійде до Xbox Game Pass. Тобто, якщо у вас є підписка, гра буде доступна без додаткових витрат.

Щодо часу релізу: гра стартує 4 вересня о 17:00 за Києвом. У різних часових поясах момент виходу відрізнятиметься, але для більшості це буде вечір. Здавалося, ніби ще вчора Silksong була вічним мемом про затяжну розробку, а тепер до релізу залишилось кілька днів.

Як відомо, в Hollow Knight: Silksong головною героїнею стала знайома фанатам Хорнет — воїтелька, яка тепер отримала власну історію. Вона потрапила в нове королівство, охоплене занепадом. У попередньому трейлері Team Cherry анонсувала понад 165 видів ворогів, 40 нових босів та NPC з різними квестами.

