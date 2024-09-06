Honor MagicPad2: планшет для медіа та творчості з 12,3-дюймовим дисплеєм, чипом Snapdragon 8s Gen 3 та ціною €599

Honor анонсувала новий планшет MagicPad2, який підійде користувачам для споживання медіа та творчої роботи.

Новинка оснащена великим 12,3-дюймовим OLED-дисплеєм Eye Comfort Display з роздільною здатністю 3000х1920 пікселів, яскравістю до 1600 ніт та частотою оновлення зображення 144 Гц. Підтримується можливість використання стилуса.

На мультимедійну спрямованість планшета вказують сертифікація IMAX-Enhanced, TÜV та наявність DTS аудіо. Пристрій містить 8 динаміків та 3 мікрофони. Доповнюють картину високочастотне ШІМ-регулювання 4320 Гц та динамічне регулювання яскравості. Все це повинно покращити перегляд фільмів.

Honor MagicPad2 отримав продуктивний процесор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Отже, він також може використовуватися для запуску вимогливих застосунків та ігор з високими налаштуваннями якості графіки. Для зберігання контенту передбачено 256 ГБ вбудованого сховища. На задній панелі доступна 13-мегапіксельна камера з автофокусом, а на фронтальній – 9-мегапіксельна камера з фіксованим фокусом.

За автономність відповідає акумулятор місткістю 10050 мАгод. Заявлена підтримка швидкої зарядки потужністю 66 Вт. Новинка має розміри 274,5х180,5х5,8 мм та вагу 555 г. Апарат працює під управлінням MagicOS 8.0.1 на базі Android 14.

Онлайн курс з промт інжинірингу та ефективної роботи з ШІ від Powercode academy. Курс-інтенсив для отримання навичок роботи з ChatGPT та іншими інструментами ШІ для професійних та особистих задач, котрі допоможуть як новачку, так і професіоналу. Записатися на курс

Новий планшет Honor MagicPad2 оцінили у €599. Він буде доступним в кольорах Moonlight White та Black.

Джерело: honor

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.