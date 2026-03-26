Housemarque показали 30 хвилин Saros: виглядає як Returnal, який нарешті пробачає помилки

Грегорі Лоуден та головний герой гри

VGC опублікували 30-хвилинне геймплей-відео нової гри Housemarque — Saros. Студія запросила пресу з усього світу до Гельсінкі, де журналісти зіграли в перші три години проєкту. Гра виходить 30 квітня ексклюзивно на PS5.





Saros — шутер від третьої особи в жанрі roguelite з елементами bullet hell. Гравець керує Арджуном Девраджем, Солтарі-Енфорсером, якого відправляють на ворожу планету Каркоса — під постійним затемненням — розслідувати зникнення колоністів. Каркоса виглядає як руїни суспільства, що поклонялося сонцю: зруйновані собори, лабіринтні тунелі під поверхнею. Головну роль озвучує Рахул Колі (“Меса опівночі”, “Падіння дому Ашерів”), у касті також повертається Джейн Перрі — Селін із Returnal.

Центральна новинка називається Bullet Ballet: щит Арджуна поглинає енергію ворожих атак і перетворює руку персонажа на зброю — Carcosan Power Weapon. Арт-директор Симоне Сильвестрі порівнює рух героя з болідом Формули-1 — миттєва реакція, максимальна точність. Арсенал зброї доповнений альтернативним режимом вогню через половинне натискання тригера DualSense.

Середня зона бою навмисно очищена від деталей — гравцю потрібна чітка картинка для миттєвих рішень. Весь декор винесено вище лінії сутички. Сильвестрі радить: хто хоче роздивитися арт — просто дивіться вгору після бою.

Housemarque врахували головну претензію до Returnal. Творчий директор Грегорі Лоуден пояснює: гра залишається жорсткою, але кожна смерть тепер дає прогрес — персонаж повертається сильнішим. Система Carcosan Modifiers дозволяє додатково регулювати складність: Protection Modifiers знижують вхідний урон або спрощують перезарядку, тоді як Trial Modifiers підвищують агресивність ворогів або вимикають Second Chance — миттєве воскресіння після першої загибелі.





Хабом слугує стародавній храм “Passage”, де можна спілкуватися з екіпажем, вивчати лор і витрачати зібрані ресурси Lucenite і Halycon на прокачку. Між відкритими біомами працює швидке переміщення — повторно проходити все з початку не доведеться.

Гра працює на Unreal Engine 5, у виробництві задіяні Nixxes Software, PlayStation Studios Creative Arts і XDev. Бюджет розробки сягає десятків мільйонів євро. На базовій PS5 гра тримає стабільні 60 FPS, підтримка PS5 Pro підтверджена. ПК-версія поки що не анонсована.

Студія увійшла до складу Sony у 2021 році й переїхала в нові офіси у 2023-му. Для Housemarque це перше живе медіапревʼю за кілька років — промо-цикл Returnal через пандемію проходив повністю онлайн. Показово, що за 20 хвилин від офісу Housemarque знаходиться Remedy Entertainment, яка зараз працює над Control Resonant.

Стандартне видання коштує $70. Власники Digital Deluxe отримують ранній доступ з 28 квітня та ексклюзивні набори броні. Всім, хто оформить передзамовлення, дістанеться броня Hand of Shore Armor. Варто нагадати, що спочатку гра мала вийти 20 березня, але була перенесена.

Джерело: VideoGames Chronicle