Рогалик в дусі Returnal: перший геймплей Saros розкриває мінливий світ Каркози і "другий шанс" Арджуна

Saros від авторів Returnal / Housemarque

Нарешті Housemarque показали геймплей свого нового проєкту Saros — тайтл швидко охрестили духовним спадкоємцем популярного rogue-like шутера Returnal.

Студія вирішила не залишати жанр, в якому досягла успіху. Їхня попередниця Returnal зібрала майже 900 тис. проданих копій та стала грою року за версією BAFTA. Під час State of Play розробники представили геймплей, в якому краще познайомили нас з таємним затемненням і Арджуном Девраджем, якого зіграв актор Рахул.

За сюжетом, світ Saros — це планета Каркоза, що змінює форму після кожної смерті персонажа. Після “повернення у світ живих” планета показує нові біоми й типи ворогів. В уривку Арджун досліджує загублену стародавню цивілізацію, яка черпає силу із затемнення, та зустрічає персонажа на ім’я Нітя Чандран (Шунорі Рамантан). А паралельно він стикається з різними механічними і страхітливими супротивниками, згадує PS. Blog.

Примітна та ключова здатність Арджуна його щит (Soltari Shield), який поглинає ворожі снаряди та створює захисний бар’єр, що рятує життя під час інтенсивних перестрілок. А для жанру rogue-like вижити означає не почати все з нуля. Інша важлива механіка — “Другий шанс” — дозволяє персонажу воскреснути після першої смерті, щоб продовжити забіг без серйозних втрат. Враховуючи, що доведеться відбиватися від навали ворогів, така опція дуже корисна та звучна, яка збереже чимало нервів.

Однією з головних відмінностей від Returnal стане система постійних покращень: костюм і зброю Арджуна можна буде поступово вдосконалювати між забігами, що зробить гру доступнішою навіть для новачків. А ще адаптивні контролери DualSense дозволяютт змінювати стиль стрільби та використовувати “зброю, керовану затемненням”.

Бойовий костюм Солтарі відкриває широкий арсенал можливостей: Арджун може бігати, вести ближній бій, стрибати та комбінувати людську зброю з інопланетною. У продемонстрованому геймплеї герой використовує фосфорний дробовик Солтарі, щоб розплавити ворожі машини. Окремо розробники прокачали енергетичну зброю: після поглинання снарядів щитом їх енергію можна накопичити та випустити потужним залпом.

Розробники також поділилися, що над грою працюють команди XDEV, Nixxes та PlayStation Studios Creative Arts, які відповідають за художню частину, звук і музику. Саундтрек створює дворазовий лауреат премії “Греммі” Сем Слейтер, відомий роботою над “Чорнобилем”, “Джокером” і “Менді”.

Saros вийде 20 березня 2026 року для PlayStation 5 та отримає покращену версію для PS5 Pro. Уже зараз гру можна додати до списку бажань у PlayStation Store. Ближче до релізу розробники обіцяють розповісти про сюрреалістичні сюжетні епізоди минулого Каркози.