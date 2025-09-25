Новини Ігри 25.09.2025 comment views icon

Рогалик в дусі Returnal: перший геймплей Saros розкриває мінливий світ Каркози і "другий шанс" Арджуна

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Рогалик в дусі Returnal: перший геймплей Saros розкриває мінливий світ Каркози і "другий шанс" Арджуна
Saros від авторів Returnal / Housemarque

Нарешті Housemarque показали геймплей свого нового проєкту Saros — тайтл швидко охрестили духовним спадкоємцем популярного rogue-like шутера Returnal.

Студія вирішила не залишати жанр, в якому досягла успіху. Їхня попередниця Returnal зібрала майже 900 тис. проданих копій та стала грою року за версією BAFTA. Під час State of Play розробники представили геймплей, в якому краще познайомили нас з таємним затемненням і Арджуном Девраджем, якого зіграв актор Рахул.

За сюжетом, світ Saros — це планета Каркоза, що змінює форму після кожної смерті персонажа. Після “повернення у світ живих” планета показує нові біоми й типи ворогів. В уривку Арджун досліджує загублену стародавню цивілізацію, яка черпає силу із затемнення, та зустрічає персонажа на ім’я Нітя Чандран (Шунорі Рамантан). А паралельно він стикається з різними механічними і страхітливими супротивниками, згадує PS. Blog.

Рогалик в дусі Returnal: перший геймплей Saros розкриває мінливий світ Каркози і "другий шанс" АрджунаРогалик в дусі Returnal: перший геймплей Saros розкриває мінливий світ Каркози і "другий шанс" АрджунаРогалик в дусі Returnal: перший геймплей Saros розкриває мінливий світ Каркози і "другий шанс" Арджуна

Примітна та ключова здатність Арджуна його щит (Soltari Shield), який поглинає ворожі снаряди та створює захисний бар’єр, що рятує життя під час інтенсивних перестрілок. А для жанру rogue-like вижити означає не почати все з нуля. Інша важлива механіка — “Другий шанс” — дозволяє персонажу воскреснути після першої смерті, щоб продовжити забіг без серйозних втрат. Враховуючи, що доведеться відбиватися від навали ворогів, така опція дуже корисна та звучна, яка збереже чимало нервів.

Рогалик в дусі Returnal: перший геймплей Saros розкриває мінливий світ Каркози і "другий шанс" Арджуна
Щит Арджуна (Soltari Shield) в Soros / Housemarque

Однією з головних відмінностей від Returnal стане система постійних покращень: костюм і зброю Арджуна можна буде поступово вдосконалювати між забігами, що зробить гру доступнішою навіть для новачків. А ще адаптивні контролери DualSense дозволяютт змінювати стиль стрільби та використовувати “зброю, керовану затемненням”.

Бойовий костюм Солтарі відкриває широкий арсенал можливостей: Арджун може бігати, вести ближній бій, стрибати та комбінувати людську зброю з інопланетною. У продемонстрованому геймплеї герой використовує фосфорний дробовик Солтарі, щоб розплавити ворожі машини. Окремо розробники прокачали енергетичну зброю: після поглинання снарядів щитом їх енергію можна накопичити та випустити потужним залпом.

Розробники також поділилися, що над грою працюють команди XDEV, Nixxes та PlayStation Studios Creative Arts, які відповідають за художню частину, звук і музику. Саундтрек створює дворазовий лауреат премії “Греммі” Сем Слейтер, відомий роботою над “Чорнобилем”, “Джокером” і “Менді”.

Спецпроєкти
Енергоефективні рішення ATMOSFERA: економимо мільйони на електроенергії
iPhone Air в Україні: як та де можна придбати офіційну новинку з оплатою частинами
Рогалик в дусі Returnal: перший геймплей Saros розкриває мінливий світ Каркози і "другий шанс" Арджуна
Елемент бойової системи в Soros / Housemarque

Saros вийде 20 березня 2026 року для PlayStation 5 та отримає покращену версію для PS5 Pro. Уже зараз гру можна додати до списку бажань у PlayStation Store. Ближче до релізу розробники обіцяють розповісти про сюрреалістичні сюжетні епізоди минулого Каркози.

Популярні новини

arrow left
arrow right
У Steam стартував фестиваль перегонів — The Crew, Hot Wheels та інші зі знижками до 90%
Elden Ring у 2D, де грають за фінального боса: в Steam вийшла гра The Dark Queen of Mortholme
Розробники S.T.A.L.K.E.R. 2: "Оновлення 1.6 вже близько, приготуйся битися за лут з іншими сталкерами!"
Кіану Рівз хоче повернутися до ролі Джонні Сільверхенда в Cyberpunk 2
Hollow Knight: Silksong коштуватиме всього $20, але вийде пізніше
Сервіси типу Game Pass "варті лайна" без підтримки розробників ігор, — ексбос Bethesda
Mafia: The Old Country отримала 76/100 на Metacritic — сильний сюжет, але "шаблонний геймплей"
Hollow Knight: Silksong запозичила найжорстокіший трюк з The Last of Us
Серпневий каталог Game Pass поповниться Assassin’s Creed Mirage та ще 5+ іграми
Фільм "Вуличний боєць" отримав нову дату виходу і перший постер з "маленькою росією"
В GOG вийшов мод S.T.A.L.K.E.R. Anomaly — всередині 32 мапи з усіх частин серії
IO Interactive "прикрутила" голову Деніела Крейга на тіло Хітмена, щоб створити 007 First Light
Нова Gothic від німців? Анонсовано екшн-RPG Asterfel "у стилі 2000-х" з відкритим світом та мутантами
В Steam віддають хітову "магічну RPG" з рекордною знижкою -80%
Стандартний S.T.A.L.K.E.R. 2 можна оновити до версій Deluxe та Ultimate на усіх платформах
В Hollow Knight: Silksong знайшли прихований предмет, який "в рази" спрощує проходження
Ласкаво просимо до Нью-Вегаса: новий погляд на другий сезон "Фолаут" і раптова дата виходу в 2025 році
У Китаї дітей змушують грати по 15 годин на день, щоб позбутися ігрової залежності
У Steam триває фестиваль політичних симуляторів — Crusader Kings, Geo-Political та інші зі знижками до 85%
Новий патч Stellar Blade зламав запуск гри у Steam — доведеться видалити моди
Сатира із реального життя: вийшла гра One Man's Trash про чоловіка, що викинув 7500 біткоїнів на смітник
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати