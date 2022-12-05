NVIDIA знижує на 5% ціни на GeForce RTX 4090 і 4080 у Європі – долар «просів» щодо євро

NVIDIA GeForce RTX 4090 подешевшала в Європі з €1949 до €1859, а GeForce RTX 4080 тепер доступна за ціною €1399 (раніше €1469). Так виглядають нові ціни відеокарт RTX 4000 в офіційному магазині NVIDIA у Європі.

Компанія була змушена знизити ціни через підвищення вартості євро по відношенню до долара США. Це означає, що зниження ціни, швидше за все, не пов’язане із майбутнім випуском Radeon RX 7900.

Нові ціни вже дійсні для картFounders Edition, що постачаються официальними партнерами компанії, а також для деяких кастомних моделей. Карти на замовлення коштують €1410 і €2100 євро відповідно для моделей RTX 4080 і 4090. Топова відеокарта, як і раніше, набагато популярніша за молодшу модель.

На наступному тижні AMD збирається випустити серію Radeon RX 7900, що покликана конкурувати з GeForce RTX 4080 за більш низької ціни. Це означає, що вартість RTX 4080 може знизитися ще більше.

Відеокарти NVIDIA GeForce RTX 4090 і 4080 викликали фурор не лише своєю продуктивністю, а й ціною. Їхня вартість небезпідставно вважається надмірною для топових відеокарт. Часи майнінгу, схоже, вплинули на цінову політику компанії і її голова змушений виправдовувати високі ціни дорогим виробництвом та смертю закону Мура.

AMD загалом заперечує такий підхід, визнаючи, проте, зростання вартості розробки та виробництва графічних процесорів. «Червона команда» використовує нижчі ціни своєї продукції як конкурентну перевагу і не боїться знижувати їх ще більше під тиском ринку.

Джерело: HardwareLuxx