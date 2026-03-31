

NVIDIA DLSS 4.5 "намалює" до п'яти кадрів на один реальний: Multi Frame Generation вже доступна

Вадим Карпусь

Після нещодавнього анонсу компанія NVIDIA нарешті випустила оновлення DLSS 4.5, яке додає нові інструменти для підвищення частоти кадрів на відеокартах серії GeForce RTX 50. Головна ідея полягає в тому, щоб за рахунок ШІ генерувати значно більше кадрів, ніж рендерить сама гра, і таким чином розкрити потенціал дисплеїв із високою частотою.


Після запуску Super Resolution на початку року компанія тепер робить ставку на дві нові функції: Dynamic Multi Frame Generation та Multi Frame Generation 6X.

Dynamic Multi Frame Generation працює як “автоматична коробка передач” для відеокарти. Замість фіксованого множника система в реальному часі змінює кількість згенерованих кадрів, щоб знайти баланс між плавністю, якістю зображення та відгуком. Важливий момент полягає в тому, що технологія не дозволяє FPS перевищувати частоту оновлення монітора. Іншими словами, частоти 240 к/с не буде на моніторі з максимальною частотою оновлення 120 Гц, щоб не витрачати ресурси дарма.

Функція Multi Frame Generation 6X орієнтована на максимум продуктивності. Вона заснована на трансформерній моделі другого покоління та дозволяє збільшити множник до 6×. Отже, система може створювати до п’яти додаткових кадрів на кожен “реальний”. У підсумку NVIDIA обіцяє приріст продуктивності до 35% у 4K при мінімальному впливі на затримки.


При цьому важливо розуміти, що базовий FPS гри не зростає. DLSS просто вставляє проміжні кадри, які алгоритм “вважає” правильними. У більшості випадків це працює добре, але іноді можуть з’являтися артефакти — особливо в складних сценах із дрібними деталями на кшталт дощу, волосся чи тонких об’єктів.

Попри це, технологія дозволяє отримати значно плавніший геймплей без серйозного навантаження на GPU. NVIDIA прямо говорить про сценарії з 4K і 240 Гц OLED-дисплеями або 1080p/1440p із частотою 360 Гц і вище.

Технологія NVIDIA DLSS 4.5 вже доступна для відеокарт GeForce RTX 50, а її підтримка з’являється і в іграх. Серед заявлених проєктів називають 007 First Light, Control (версія Resonant), Directive 8020 та Tides of Annihilation.

DLSS 4.5 рухає індустрію в бік “штучної плавності”, де частину роботи бере на себе ШІ. Це не замінює реальну продуктивність, але дозволяє витиснути максимум із сучасного обладнання. Це особливо важливо для високочастотних дисплеїв, де кожен кадр має значення.

Джерело: engadget

