Ігровий ноутбук ASUS ROG Zephyrus G16 (2024) в Україні коштує від 90 тис грн. З OLED-дисплеєм та Core Ultra 9 185H ─ від 125 тис. грн

Бренд ASUS Republic of Gamers (ROG) повідомив про початок продажів в Україні відносно тонкого й легкого ігрового ноутбука ROG Zephyrus G16 (2024). Пристрій отримав новий алюмінієвий корпус та матричне підсвічування Slash Lighting на кришці корпусу. Воно має вигляд стрічки, що проходить по діагоналі, і демонструє анімовані ефекти з можливістю налаштування

Новий ASUS ROG Zephyrus G16 (2024) може бути оснащений 16-ядерним (22 потоки) процесором Intel Core Ultra 7 155H (до 4,8 ГГц) або Core Ultra 9 185H (до 5,1 ГГц), в якому використовується блок NPU Intel AI Boost. Система також містить до 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X-7467 МГц (на платі), два SSD M.2 2280 PCIe 4.0 сумарною місткістю до 4 ТБ та дискретну відеокарту NVIDIA GeForce RTX 4060, RTX 4070 або RTX 4090 для ноутбуків.

16-дюймовий дисплей пропонується у двох версіях: OLED з відгуком 0,2 мс або ROG Nebula IPS-класу з відгуком 3 мс. В обох випадках роздільна здатність становить 2,5K (2560×1600 пікселів), підтримується частота оновлення 240 Гц, G-SYNC, VESA DisplayHDR True Black 500 та забезпечується охоплення 100% колірної гами DCI-P3.

Ігровий ноутбук ASUS ROG Zephyrus G16 (2024) також отримав більші (на 25%) та гучніші (на 47%) динаміки, оснащений більшими клавішами й збільшеним тачпадом. Аудіосистема підтримує Dolby Atmos, Hi-Res Audio та забезпечує двостороннє шумозаглушення. Пристрій має інтерфейси Thunderbolt 4 (підтримка DisplayPort / Power Delivery), Type-C USB 3.2 Gen 2 (підтримка DisplayPort / Power Delivery), два Type-A USB 3.2 Gen 2, HDMI 2.1, картридер SD (UHS-II) та аудіовихід. Місткість акумулятора становить 90 Вт·год. Попри потужні компоненти, їх вдалося розмістити в корпусі розмірами 35,4×24,6×1,49~1,74 см, а вага становить 1,85 кг.

Ноутбук ROG Zephyrus G16 (2024) буде доступний в Україні за ціною від 89 999 грн. Конфігурацію з OLED-дисплеєм, процесором Intel Core Ultra 9 185H, відеокартою NVIDIA GeForce RTX 4070 для ноутбуків, 32 ГБ оперативної пам’яті й SSD місткістю 1 ТБ можна придбати за рекомендованою ціною 124 999 грн. Разом із новинкою пропонується тримісячна підписка Xbox Game Pass.

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!