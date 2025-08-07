Новини Авто 07.08.2025 comment views icon

Ілон Макс анонсував нову систему автономного водіння Tesla, покращену у 10 разів

Вадим Карпусь

Ілон Макс анонсував нову систему автономного водіння Tesla, покращену у 10 разів
Нова покращена модель FSD уже проходить навчання / Depositphotos

Ілон Маск анонсував чергове оновлення функції Full Self-Driving Supervised (FSD) для електромобілів Tesla, яке нібито принесе значне покращення. Про це він написав у X (Twitter).

“Tesla навчає нову модель FSD із приблизно 10-кратним збільшенням кількості параметрів і значним покращенням показника втрат при відеокомпресії. Якщо тестування пройде успішно, публічний реліз, ймовірно, відбудеться наприкінці наступного місяця.”

Це вже другий раз цього року, коли Маск підігріває інтерес до оновлення системи автопілота. Проте реальні зміни в роботі FSD на автомобілях користувачів не надто відчутні — особливо з початку року, коли Tesla сконцентрувалася на розгортанні свого сервісу Robotaxi в Остіні, штат Техас.

Після запуску версії FSD v13 на автомобілях з обладнанням четвертого покоління (HW4) наприкінці минулого року, спільнота ентузіастів не помітила суттєвого прогресу. Більше того — деякі дані вказують на погіршення. Якщо під час перших п’яти оновлень FSD v13 середній пробіг між критичними втручаннями водія становив близько 510 миль (821 км), то з останніми чотирма оновленнями ця цифра знизилась до 431 милі (694 км). Хоча таку зміну можна пояснити й тим, що останні дані зібрано на більшій кількості пройдених миль, що дало точніші результати.

Ілон Маск обіцяв автономність, але Cybertruck з FSD v13 врізався в стовп ─ що пішло не так?

Акціонери Tesla сподіваються, що затримка в розвитку FSD компенсується напрацюваннями, які компанія отримала під час тестування Robotaxi. Маск ще у червні натякав на нове оновлення — тоді йшлося про збільшення параметрів у чотири рази. Тепер він “покращив” обіцянку до 10-кратного приросту і переніс термін на кінець вересня.

Проте варто бути обережним з очікуваннями. Минулого разу Маск обіцяв, що версія FSD v12.5 на HW4 покаже 5-кратне зростання параметрів — але на практиці це принесло лише 22% зростання у пробігу між критичними втручаннями. І навіть ця перевага зникла з наступними оновленнями: середній показник впав до 184 миль (296 км), що значно гірше, ніж у попередньої версії v12.3.

Ілон Макс анонсував нову систему автономного водіння Tesla, покращену у 10 разів
Середній пробіг між критичними втручаннями впав до 184 миль (296 км)

Обіцянки про революційні оновлення Full Self-Driving звучать голосно і вже давно, але користувачам Tesla варто орієнтуватися не на гучні цифри, а на реальні показники ефективності. Навіть якщо технології та кількість параметрів зростають, це ще не гарантує покращення безпечної поведінки автопілота на дорозі.

Поворот не туди: Tesla на автопілоті раптово з’їхала з дороги, врізалася в дерево та перевернулася

Джерело: electrek

