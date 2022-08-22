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Tesla вдруге за рік підвищує вартість автопілоту Full Self-Driving — до $15 тис.

Tesla вдруге за рік підвищує вартість автопілоту Full Self-Driving — до $15 тис.

Вже вдруге протягом цього року компанія Tesla підвищує ціну опції Full Self-Driving (FSD) у своїх електромобілях. Минулої суботи Ілон Маск написав у Twitter, що з 5 вересня авансова вартість ПО допомоги водієві збільшиться до $15 тис. Водночас автовиробник збереже поточну ціну в $12 тис. для замовлень, створених до 5 вересня, але доставить ці автомобілі пізніше.

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«Зверніть увагу, що ви можете оновити свій наявний автомобіль до FSD за 2 хвилини через додаток Tesla», – додав Маск.

Він не уточнив, чи збільшить Tesla вартість своїх планів підписки на функцію FSD. Залежно від поточних можливостей Autopilot на автомобілі власника, додавання ПЗ FSD в цей час коштує до $199 на місяць.

Протягом багатьох років Tesla постійно збільшувала вартість своєї функції Full Self-Driving. Коли компанія вперше почала пропонувати FSD як окрему опцію Autopilot, її вартість становила $5 тис. на етапі конфігурування електромобіля або $7 тис. вже після його доставлення.

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На початку 2022 року ціна FSD зросла з $10 тис. до $12 тис. Ілон Маск ще у липні повідомляв, що Tesla знову підвищить ціну на FSD. Тоді він сказав, що ПЗ за вартістю $12 тис. було «смішно дешевим», а підвищення цін означатиме різницю між Tesla «коштує багато грошей або коштує практично нуль».

Tesla во второй раз за год повышает стоимость Full Self-Driving – теперь до $15 тыс.

Публікуючи фінансові результати за другий квартал 2022 року, Tesla також поділилася деякими даними про функцію Full Self-Drivin. Зокрема, з використанням FSD Beta електромобілі проїхали вже понад 35 млн миль (близько 56,3 млн км), і темпи збільшуються.

Джерело: Engadget, electrek


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