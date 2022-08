Tesla вдруге за рік підвищує вартість автопілоту Full Self-Driving — до $15 тис.

Вже вдруге протягом цього року компанія Tesla підвищує ціну опції Full Self-Driving (FSD) у своїх електромобілях. Минулої суботи Ілон Маск написав у Twitter, що з 5 вересня авансова вартість ПО допомоги водієві збільшиться до $15 тис. Водночас автовиробник збереже поточну ціну в $12 тис. для замовлень, створених до 5 вересня, але доставить ці автомобілі пізніше.

After wide release of FSD Beta 10.69.2, price of FSD will rise to $15k in North America on September 5th.

Current price will be honored for orders made before Sept 5th, but delivered later.

— Elon Musk (@elonmusk) August 21, 2022