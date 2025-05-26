Поворот не туди: Tesla на автопілоті раптово з’їхала з дороги, врізалася в дерево та перевернулася

Пункт призначення – дерево: Tesla Model 3 з FSD звернула з рівної дороги, щоб протаранити огорожу й дерево / reddit

Коли Tesla їде сама з використанням Full Self-Driving (FSD)… це не завжди йде за планом. Нещодавно сталася ще одна аварія через «повне самокерування», що ставить під сумнів безпечність самокерованих автівок Tesla на дорогах. Ця подія підливає чергову порцію олії в полум’я скепсису щодо рівня готовності цієї технології.

На Reddit вірусно розійшлось відео, де Tesla Model 3 з увімкненою функцією FSD раптово з’їжджає з дороги, врізається у дерево й паркан і перекидається. Власник авто на ім’я Воллі з Алабами також поділився фотографією наслідків аварії. Вона демонструє серйозність інциденту – спрацювали подушки безпеки, в авто розбиті вікна, пошкоджене металеве огородження.

Що саме стало причиною аварії — поки невідомо. На відео видно тільки кілька тіней від дерев на асфальті й вантажівку, яка рухалась назустріч. Саме після проїзду автомобіля зустрічною смугою кермо електромобіля Tesla різко почало крутитися, машина злетіла з дороги, зачепила дерево і перекинулась.

Цей інцидент — ще один у довгому списку незрозумілих або трагічних ситуацій із функцією FSD, яку Tesla активно просуває попри численні розслідування регуляторів, судові позови, десятки аварій і навіть смертей.

Парадоксально, але попри гучну назву Full Self-Driving (буквально — повне самокерування), система вимагає, щоб водій постійно контролював рух і був готовий узяти керування на себе в будь-який момент. Та, схоже, не всі автовласники це розуміють.

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«Я використовував FSD при кожній нагоді, навіть дивився відео на YouTube, щоб оптимізувати налаштування», — розповідає Воллі. «Мені подобалось, що машина може відвезти мене до Waffle House, поки я розслаблено сиджу зранку по дорозі на роботу».

Але цього разу щось пішло не так.

«Я їхав на роботу з увімкненою FSD. Коли авто назустріч проїхало повз, моє кермо різко почало крутитися — машина з’їхала в канаву, зачепила дерево й перекинулась. Я не встиг нічого зробити».

На щастя, Воллі відбувся лише порізом підборіддя, який зашили сімома швами. Він уник важких травм, хоча авто перевернулося.

Слід зазначити, що Model 3 Воллі була обладнана останнім комп’ютером Hardware 4 і найсвіжішою версією FSD — тобто все начебто мало працювати ідеально.

Символічно, що цей інцидент трапився якраз на тлі гучних обіцянок Ілона Маска про запуск сервісу роботаксі в Остіні, Техас, вже за кілька тижнів. Але аварії, як ця, змушують сумніватися, чи справді Tesla готова виводити на дороги машини без водіїв. Хоча спочатку авто курсуватимуть з водіями, згодом їх планується прибрати.

Навіть у самій компанії розуміють обмеження системи. Головний інженер з Autopilot і ШІ Ашок Еллусвами у недавньому подкасті зізнався, що Tesla ще «на кілька років позаду» таких конкурентів, як Waymo.

І, з огляду на те, що автомобіль із FSD може перекинутись на порожній дорозі без видимих перешкод — здається, він має рацію.

Джерело: futurism