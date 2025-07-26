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Новини Авто 26.07.2025 comment views icon

Tesla запускає Robotaxi в Сан-Франциско — справжню автономність знову не завезли

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Вадим Карпусь

Автор новин

Tesla запускає Robotaxi в Сан-Франциско — справжню автономність знову не завезли
Автономність від Tesla: Robotaxi почне працювати в Сан-Франциско, але з людиною за кермом

Tesla готується розширити свою програму так званого автономного таксі Robotaxi у районі затоки Сан-Франциско. Але «автономне» воно лише на словах, адже за кермом таки сидітиме водій.

За останні місяці Tesla неодноразово намагалася створити ефект прискореного прориву в автономному водінні. Але реальність інша: повністю автономна система рівня 4 ще не готова до запуску. І після багатьох років амбітних, але невиконаних обіцянок, Ілон Маск прагне продемонструвати бодай якийсь прогрес.

Минулого місяця Tesla запустила сервіс Robotaxi в Остіні (Техас) з використанням модифікованих версій Model Y. Однак оскільки система ще не здатна працювати самостійно, в салоні постійно перебуває так званий «наглядач» — людина, яка може в будь-який момент зупинити авто. Це нагадує наявну версію системи Full Self-Driving, яку Tesla продає клієнтам: вона вимагає постійного контролю водія. І ще роботу «автономних» Robotaxi контролює віддалений оператор. І на додачу, автомобілі поки що курсують лише в межах обмеженої території.

Що цікаво, ці «наглядачі» вже за перший місяць тестування сервісу у Техасі втручалися в роботу авто десятки разів — і це лише за 7000 миль (11265 км) пробігу.

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Тепер Tesla готується до запуску такого ж сервісу Robotaxi в районі затоки Сан-Франциско. За чутками, це може статись уже цими вихідними. Однак раніше цього тижня керівник напряму автономного водіння Tesla Ашок Елусвамі підтвердив, що запуск у Bay Area відбудеться з людиною на водійському сидінні. За його словами, компанія чекає дозволу від регуляторів, а тим часом запускає сервіс у «перехідному» режимі — аби не гаяти часу.

Втім, за останніми даними, Tesla навіть не подавала офіційні заявки на отримання необхідних дозволів для комерційної експлуатації автономних автомобілів у Каліфорнії.

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А тим часом Ілон Маск продовжує малювати райдужні перспективи для сервісу Robotaxi. В рамках останнього фінансового звіту він пообіцяв, що «до кінця року сервіс Tesla Robotaxi покриватиме половину населення США».

Джерело: electrek

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