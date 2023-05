Ілон Маск погрожував відібрати акаунт Twitter у ЗМІ NPR та ображав журналіста, а також дозволив доступ до API громадським організаціям

Twitter відновить доступ до API транспортних, метеорологічних та інших служб, якого вони були позбавлені раніше. Різноманітні сервіси використовували цю можливість для надсилання автоматичних інформаційних повідомлень. MTA, одне з найбільших управлінь громадського транспорту США, на цьому тлі вирішило призупинити публікацію твітів.

Обліковий запис @TwitterDev підтвердив, що принаймні деякі служби знову отримають можливість автоматично надсилати повідомлення. «Одним з найважливіших варіантів використання Twitter API завжди була суспільна корисність. Підтверджені державні служби, котрі публікують у Твіттері попередження про погоду, оновлення транспорту та повідомлення про надзвичайні ситуації, можуть безплатно використовувати API для цих важливих цілей».

One of the most important use cases for the Twitter API has always been public utility. Verified gov or publicly owned services who tweet weather alerts, transport updates and emergency notifications may use the API, for these critical purposes, for free.

— Twitter Dev (@TwitterDev) May 2, 2023