Ілон Маск погрожував відібрати акаунт Twitter у ЗМІ NPR та ображав журналіста, а також дозволив доступ до API громадським організаціям

Twitter відновить доступ до API транспортних, метеорологічних та інших служб, якого вони були позбавлені раніше. Різноманітні сервіси використовували цю можливість для надсилання автоматичних інформаційних повідомлень. MTA, одне з найбільших управлінь громадського транспорту США, на цьому тлі вирішило призупинити публікацію твітів.

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Обліковий запис @TwitterDev підтвердив, що принаймні деякі служби знову отримають можливість автоматично надсилати повідомлення. «Одним з найважливіших варіантів використання Twitter API завжди була суспільна корисність. Підтверджені державні служби, котрі публікують у Твіттері попередження про погоду, оновлення транспорту та повідомлення про надзвичайні ситуації, можуть безплатно використовувати API для цих важливих цілей».

One of the most important use cases for the Twitter API has always been public utility. Verified gov or publicly owned services who tweet weather alerts, transport updates and emergency notifications may use the API, for these critical purposes, for free. — Twitter Dev (@TwitterDev) May 2, 2023

Американські оглядачі запитують: що соціальна мережа має на увазі під «підтвердженням» у цьому твіті? Наразі неясно, чи планує Ілон Маск стягувати плату з державних служб за верифікацію для отримання безкоштовного доступу до API, або ці облікові записи також можна буде верифікувати безплатно, як це було з обліковими записами знаменитостей з більш ніж 1 млн передплатників. MTA та інші великі компанії мають достатньо передплатників, але дрібні локальні сервіси можуть не набрати мільйон.

Через рішення Twitter стягувати плату за доступ до API постраждали й інші служби, зокрема Геологічна служба США, Лісова служба США та Rapid Transit Bay Area.

Скандал з NPR

Обмеження доступу до API – далеко не єдина проблема громадських організацій у Twitter. National Public Radio (NPR), некомерційне ЗМІ, яка збирає та розповсюджує новини з тисяч радіостанцій США, нещодавно прийняла рішення призупинити публікацію твітів, зберігаючи за собою свій обліковий запис.

Зроблено це було на знак незгоди з ярликом «пов’язане з державою ЗМІ», яке соціальна мережа надала організації. Ярлик прямо суперечить офіційній політиці Twitter – організації з державним фінансуванням, але з незалежною редакційною політикою не повинні його отримувати. У результаті висловлених претензій Twitter змінив ярлик NPR на «ЗМІ, що фінансуються державою» – що також невірно, оскільки організація отримує від держави менше ніж 1% фінансування. Після чого NPR вирішила припинити публікувати твіти.

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Через деякий час Ілон Маск направив NPR повідомлення такого змісту: “Отже, NPR знову почне публікувати повідомлення у Твіттері або нам слід передати @NPR іншій компанії?”. Однак і це суперечить офіційній політиці Twitter: облікові записи «можуть бути назавжди видалені через тривалу бездіяльність», але користувачі можуть підтримувати активність облікових записів просто входячи в систему мінімум один раз на 30 днів – постити щось необов’язково.

CEO NPR Джон Лансінг каже, що не впевнений, чи повернеться організація до Twitter. «На цю мить я втратив віру в рішення, які приймає Twitter. Мені знадобиться деякий час, щоб зрозуміти, чи можна знову довіряти Twitter». Боббі Аллін, автор статті про цю кризу на NPR, повідомляє, що «один з колишніх керівників Twitter був приголомшений цим зауваженням [Маска] і заявив, що така загроза має викликати тривогу у будь-якого бізнесу, який працює на сайті. Вона вказує на необхідність поступатися будь-якій забаганці Маска, щоб уникнути втрати акаунту».

Після публікації статті NPR Маск надіслав електронне повідомлення Алліну. У його тілі не було тексту, а тема містила слова: “You suck”.

Джерело: Ars Technica та Ars Technica