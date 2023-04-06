Twitter більше не обмежує державні китайські та російські ЗМІ — вони з’являються в пошуку та як рекомендації в стрічці «Для вас»

У 2020 році Twitter почав маркувати офіційні урядові та контрольовані державами медіаакаунти та заблокував показ останніх у результатах пошуку. Минулого року компанія оголосила, що почне позначати й твіти, які містять посилання на сайти, що контролюються урядами (такі як RT.com або Global Times). Користувачі на таких публікаціях бачили позначку «Будьте в курсі», яка попереджала про те, що Росія чи Китай мають редакційний вплив на матеріали.

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Нещодавні тести, проведені виданням Semafor, виявили, що відтепер у деяких ЗМІ такі позначки відсутні – попри те, що відповідна політика Twitter все ще діє. Коли журналісти спробували відшукати на платформі «Известия», People’s Daily або «Синьхуа» – їхні облікові записи запропонували, як одні з найкращих результатів пошуку.

Чергові зміни можуть ще більше відштовхнути рекламодавців – раніше Ілон Маск повідомив, що почне скасовувати дію старих синіх галочок верифікації, якими раніше позначали відомих та впливових осіб. Відтепер таку «відзнаку» може придбати будь-яка людина у межах передплати Twitter Blue за $8 на місяць, для компаній ціна «трохи вища» – $1000 та $50 за кожен додатковий акаунт із золотою галочкою. Минулого місяця Маск повідомив, що продажі реклами у Twitter з жовтня впали на 50%.

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Раніше кореспондент «Голосу Америки» Веньхао Ма виявив, що Twitter почав автоматично рекомендувати користувачам китайські урядові видання через свою сторінку «Для вас».

Разом з тим, у вівторок ввечері позначка «ЗМІ, пов’язане з державою США» з’явилась в облікового запису National Public Radio. Раніше у соцмережі заявляли, що не будуть додавати маркування до таких видань, як «BBC у Великій Британії чи NPR у США», оскільки вони зберігають редакційну незалежність. Пізніше назва NPR зникла із політики Twitter.

У своїй заяві президент NPR Джон Ленсінг сказав, що «стурбований» цим позначенням:

«Неприйнятно, щоб Twitter називав нас таким чином. NPR і наші станції-учасники підтримуються мільйонами слухачів, які покладаються на нашу незалежну, засновану на фактах журналістику», — сказав він.

За даними компанії, основні джерела її доходу — корпоративне спонсорство та гонорари, сплачені організаціями-членами NPR. У середньому менш як 1% річного операційного бюджету NPR надходить у формі грантів від Корпорації громадського мовлення та федеральних агентств і відомств. Речниця NPR сказала, що компанія звернулася до Twitter з проханням видалити ярлик.

Маск у відповідь на заяви NPR просто опублікував скриншот з політики у своєму акаунті, підписавши: «Здається правильним».

Маск, схоже, націлений використовувати свою посаду гендиректора в Twitter, щоб ускладнювати життя журналістів, які йому не подобаються. Раніше він блокував деяких, а днями забрав значок верифікації у головного акаунта New York Times через його відмову платити за привілей.

З приходом мільярдера система модерації Twitter зазнала змін – він звільнив частину команд довіри та безпеки компанії, а колишній керівник відділу Йоель Рот пішов у відставку. Сайт вже стикався з нашестям ботів і тролів, також за словами експертів у соцмережі зростає кількість твітів із ненавистю, зокрема антисемітських публікацій.

Дії Twitter не є аномалією в діловому світі, оскільки багато компаній намагаються працювати відповідно до вимог Китаю. Disney, наприклад, монтував фільм, щоб узгодити його з положеннями Комуністичної партії Китаю, а Національна баскетбольна асоціація покарала керівника, який виступав на підтримку політичної свободи в Гонконгу.

Маск, як відомо, також має значні бізнес-інтереси в Китаї, цього місяця він планує відвідати країну та зустрітися з прем’єр-міністром. Однак нові правила Twitter можуть бути викликані й технічними проблемами – оскільки в компанії залишилось дуже мало інженерів після масових звільнень.

Відповідно до аналізу, проведеного China Media Project у 2021 році, маркування китайських державних ЗМІ допомогло зменшити розмір їхньої аудиторії в Twitter.