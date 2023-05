Ілон Маск: цьогоріч SpaceX спрямує $2 млрд на розробку Starship і буде готова до повторного запуску за «6-8 тижнів»

Ілон Маск каже, що SpaceX знадобиться близько $2 мільярдів доларів на розробку Starship, щоб здійснити повторну спробу запуску ракети на орбіту цього року.

Він додав, що компанія не планує залучати додаткове фінансування для подальшої підтримки програми Starship та інших проєктів SpaceX цього року. Маск також зазначив, що запуск ракети у квітні «навіть трохи перевершив його очікування».

Нині у SpaceX залишилось кілька прототипів системи Starship, які перебувають на ранніх стадіях збирання, а наступну спробу запустити найпотужнішу ракету в історії на орбіту у компанії планують здійснити протягом наступних кількох місяців.

Він додав, що ймовірність того, що цього року Starship потрапить до космосу складає 80%, але зазначив, що є «100% шанс вийти на орбіту протягом 12 місяців».

Щодо проблем під час попередньої спроби, то Маск уточнив, що у компанії «вирішили не запускати» ті три двигуни, оскільки вони були «недостатньо здоровими», щоб працювати на повну тягу. Starship «повело» в сторону під час зльоту, через збій одного з двигунів, ще через 27 секунд був втрачений зв’язок з іншим — через «енергетичну подію», яка порушила тепловий екран навколо кількох інших двигунів. Приблизно через 85 секунд після запуску SpaceX втратила здатність керувати ракетою.

Крім того, Маск повідомив, що для запуску AFTS (автономної системи завершення польоту, яка знищує ракету, якщо вона відхиляється від курсу) знадобилося близько 40 секунд, і це теж потрібно виправити перед наступною спробою запуску.

Загалом мільярдер задоволений результатом, і особливо відзначає те, що Starship вдалося подолати момент максимального атмосферного тиску на неї (Max Q).

Він додав, що SpaceX «внесла кілька покращень» у майбутні прототипи й має переконатися, що «не втратить керування» під час наступного запуску.

Маск також розказав, що під час запуску ракета-носій утворила «кам’яне торнадо», але, здається, воно серйозно не пошкодило двигунів чи теплозахисних екранів, хоча до руйнування бетонного покриття майданчика у компанії не були готові.

За словами гендиректора, пошкодження майданчика «насправді досить незначне» і його можна «швидко відремонтувати» — це означає, що SpaceX «ймовірно, буде готова до запуску через 6-8 тижнів». Компанія надалі планує розмістити сталеві пластини під стартовою вежею, які будуть охолоджуватися водяною системою.

Під час наступного запуску команда спробує запустити усі 33 двигуни Raptor і якомога швидше стартувати. SpaceX знадобилося близько п’яти секунд, щоб запустити двигуни та ракету — і за словами Маска «це дуже довго», і загрожує цілісності стартового майданчика. Компанія прагне скоротити цей час вдвічі у наступній спробі.

