SpaceX вперше запускає Starship на орбіту — спроба №2

У другій половині дня SpaceX вдруге спробує запустити Starship на орбіту — минулого разу (17 квітня) перевірити 120-метрову систему у польоті завадила проблема із перемерзанням одного з клапанів нагнітання тиску у першому ступені кисень як один з компонентів палива охолоджують до наднизьких температур. Ніхто не знає, чи сьогодні все вдасться, проте на цю мить найпотужніша ракета в історії готова стартувати (всі системи в повному порядку) й команда інженерів SpaceX продовжує рутинну підготовку. Пряма трансляція, ясна річ, планується, тож люб’язно запрошуємо всіх охочих стати свідками цієї історичної події, яка потенційно стане початком нової епохи освоєння космосу.

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Вікно для запуску відкривається о 16:28 за київським часом та закривається о 17:30. Прогноз погоди наразі передбачає високу ймовірність сприятливих умов для запуску, але до моменту запуску погода ще може змінитися. Від понеділка особливо нічого не змінилося — існує дуже велика ймовірність, що сьогодні не все піде за планом (досі бустер Super Heavy не літав навіть окремо від Starship), тож SpaceX вже має резервну дату запуску на 21 квітня.

Де дивитися

Офіційна трансляція SpaceX (англійською) почнеться о 15:45

Трансляція NASASpaceflight (англійською) вже в ефірі

Трансляція Alpha Centauri (українською) почнеться о 15:30

Головна мета наразі — випробувати системи зльоту та не підірвати стартовий майданчик. За планом, політ триватиме півтори години: прискорювач Super Heavy після завершення роботи має приводнитися в Мексиканській затоці в ~32 км від місця старту, а Starship досягне космосу (приблизно 250 кілометрів), але на стабільну орбіту не виходитиме — він виконає майже повний виток навколо планети, здійснить повторний вхід в атмосферу, загальмує двигунами й приводниться за 100 кілометрів від острова Кауаї, що входить до складу Гавайського архіпелагу.

Якщо перший орбітальний політ Starship пройде успішно, то SpaceX отримає ракету нового покоління з рекордною вантажністю (до 150 тонн на орбіту у повністю багаторазовій конфігурації).

Всі деталі про Starship, сьогоднішній запуск та перспективи — в нашому попередньому матеріалі.

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