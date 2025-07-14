Новини Тиждень ШІ 14.07.2025 comment views icon

Ілон Маск змусив розробників Grok встановити на свої ПК софт для відстеження «робочої активності»

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Ілон Маск змусив розробників Grok встановити на свої ПК софт для відстеження «робочої активності»
Ілон Маск & X (Twitter) / Depositphotos

Компанія Ілона Маска xAI потрапила в нову хвилю обговорень — і цього разу справа не в черговому апдейті Grok чи скандальній заяві мільярдера. Тепер через стеження.

На початку липня співробітникам, які тренують чатбота Grok, раптово оголосили, що від них тепер вимагається встановити спеціальне програмне забезпечення Hubstaff для «моніторингу роботи». Нюанс наступний: мова не лише про корпоративні ноутбуки, а й про особисті пристрої.

У внутрішніх документах xAI написано: якщо співробітнику не видавали ноутбук, він мав до 11 липня встановити Hubstaff на свій комп’ютер. Фактично програма збирає URL-адреси, відстежує запущені програми, а також може фіксувати натискання клавіш, рух миші та робити автоматичні скриншоти. Після того як до xAI звернулися журналісти, компанія змінила умови: тепер тим, хто встиг запросити корпоративний ноутбук, дозволили почекати з установкою Hubstaff до його отримання. Решта, схоже, має встановлювати софт на особисті ПК або купувати собі додаткові.

У Slack співробітників переконують, що така система «служить для оптимізації робочих процесів, надання чіткішого розуміння щоденної навчальної діяльності та забезпечення відповідності ресурсів пріоритетам управління даними персоналу». Проте не всі в команді сприйняли такі новини спокійно. У внутрішньому Slack один зі працівників публічно заявив, що йде з компанії через Hubstaff. Він назвав вимогу «спостереженням, замаскованим під продуктивність» і «маніпуляціями, замаскованими під культуру».

Щоб пом’якшити ситуацію, xAI запропонувала варіант: або купити новий пристрій коштом технічної стипендії у $50 на місяць, або створити окремий обліковий запис на своєму ПК для відокремлення особистої та робочої активності. Компанія офіційно каже, що Hubstaff не стежитиме за діями поза робочими годинами, але чимало сумніваються в правдивості заяви. Окрім Hubstaff, у компанії діє ще кілька систем моніторингу: Rippling для трекінгу часу та власна система Starfleet, яка фіксує тривалість завдань і активність на сайті.

Такий випадок вже не перший, коли ШІ-компанії використовують Hubstaff для моніторингу персоналу. Юристи вважають, що подібні практики можуть викликати юридичні питання, особливо в Каліфорнії, де розташована штаб-квартира xAI. Але оскільки багато працівників працюють віддалено з різних країн, усе залежить від конкретного регіону.

Тим часом в xAI зосереджена на іншому. На цьому тижні компанія вже тимчасово вимикала Grok після серії антисемітських постів, а сам Ілон Маск паралельно анонсував новий тариф SuperGrok Heavy за $300 на місяць і плани інтегрувати Grok у Tesla.

Джерело: Business Insider

Популярні новини

Найбагатша людина Індії хоче перетворити кожен телевізор на ПК
Вийшов Nothing Phone (3) — чотири 50 МП камери та нова фіча Glyph Matrix за $800
«Декстер: Воскресіння» вийде 12 липня з українською озвучкою — Megogo і Київстар ТБ отримали права на показ серіалів Paramount+
Google запускає нові сервіси в Україні: тариф AI Ultra, створення відео Flow та «оживлення» фото
NVIDIA RTX 3080 Ti та AMD Ryzen 7 3800X за $30 — американець купив ПК в комісійці
На комп’ютері з клітинами людського мозку спробували ліки від епілепсії — що з цього вийшло
Nissan відкликає 450 тис. авто через ризик відмови двигуна VC-Turbo — можуть зупинитись просто на ходу
Педро Паскаль ходив робити «домашку з Месників» у будинок Роберта Дауні-молодшого
Підрозділ Deutsche Bank отримав дозвіл на випуск євро-стейблкоїнів — EURAU
Назву ChatGPT вигадали в останню ніч перед релізом — якою була альтернатива?
В Індії обмежать кондиціонери температурою 20°C для економії електроенергії
Вперше за 4 роки Windows 11 випередила Windows 10 — але не в Україні
ASUS ROG Xbox Ally «засвітилися» в магазині — їх щонайменше дві, а ціна передбачувана
В мережу злили перший тизер «Одіссеї» — Телемах Тома Голланда шукає батька
Витік зарплат «Супермена» — одна з зірок заробила втричі більше, ніж Девід Коренсвет
П’ять босів, знаки і мечі Геральта — Oblivion Remastered отримала мод розміром із DLC, натхненний The Witcher
Найкращий ремінець на літо: Nomad Sport Band
Відомий сайт забув про ембарго і видав огляд «Супермена» заздалегідь, вердикт — останній цвях в «труну супергероїки»
«Спіймати» планету: у науковців є план, як дістатися Седни лише за 10 років
Новий павербанк товщиною 8,6 мм від Anker: ємність 5000 мА·год, підтримка MagGo та не тільки
«Безпечний» месенджер Bitchat від творця Twitter не пройшов жодної перевірки безпеки
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати