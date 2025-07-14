Ілон Маск змусив розробників Grok встановити на свої ПК софт для відстеження «робочої активності»

Ілон Маск & X (Twitter) / Depositphotos

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Компанія Ілона Маска xAI потрапила в нову хвилю обговорень — і цього разу справа не в черговому апдейті Grok чи скандальній заяві мільярдера. Тепер через стеження.

На початку липня співробітникам, які тренують чатбота Grok, раптово оголосили, що від них тепер вимагається встановити спеціальне програмне забезпечення Hubstaff для «моніторингу роботи». Нюанс наступний: мова не лише про корпоративні ноутбуки, а й про особисті пристрої.

У внутрішніх документах xAI написано: якщо співробітнику не видавали ноутбук, він мав до 11 липня встановити Hubstaff на свій комп’ютер. Фактично програма збирає URL-адреси, відстежує запущені програми, а також може фіксувати натискання клавіш, рух миші та робити автоматичні скриншоти. Після того як до xAI звернулися журналісти, компанія змінила умови: тепер тим, хто встиг запросити корпоративний ноутбук, дозволили почекати з установкою Hubstaff до його отримання. Решта, схоже, має встановлювати софт на особисті ПК або купувати собі додаткові.

У Slack співробітників переконують, що така система «служить для оптимізації робочих процесів, надання чіткішого розуміння щоденної навчальної діяльності та забезпечення відповідності ресурсів пріоритетам управління даними персоналу». Проте не всі в команді сприйняли такі новини спокійно. У внутрішньому Slack один зі працівників публічно заявив, що йде з компанії через Hubstaff. Він назвав вимогу «спостереженням, замаскованим під продуктивність» і «маніпуляціями, замаскованими під культуру».

Щоб пом’якшити ситуацію, xAI запропонувала варіант: або купити новий пристрій коштом технічної стипендії у $50 на місяць, або створити окремий обліковий запис на своєму ПК для відокремлення особистої та робочої активності. Компанія офіційно каже, що Hubstaff не стежитиме за діями поза робочими годинами, але чимало сумніваються в правдивості заяви. Окрім Hubstaff, у компанії діє ще кілька систем моніторингу: Rippling для трекінгу часу та власна система Starfleet, яка фіксує тривалість завдань і активність на сайті.

Такий випадок вже не перший, коли ШІ-компанії використовують Hubstaff для моніторингу персоналу. Юристи вважають, що подібні практики можуть викликати юридичні питання, особливо в Каліфорнії, де розташована штаб-квартира xAI. Але оскільки багато працівників працюють віддалено з різних країн, усе залежить від конкретного регіону.

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Тим часом в xAI зосереджена на іншому. На цьому тижні компанія вже тимчасово вимикала Grok після серії антисемітських постів, а сам Ілон Маск паралельно анонсував новий тариф SuperGrok Heavy за $300 на місяць і плани інтегрувати Grok у Tesla.

Джерело: Business Insider