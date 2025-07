Ілон Маск представив Grok 4 з тарифом SuperGrok Heavy за $300 на місяць

Компанія xAI, заснована Ілоном Маском, представила новітню флагманську модель ШІ Grok 4. А щоб двічі не збиратись, також презентувала новий тарифний план SuperGrok Heavy вартістю $300 на місяць. Це один із найдорожчих варіантів передплати серед усіх великих постачальників ШІ.

Модель Grok — це відповідь xAI на OpenAI ChatGPT та Google Gemini. Вона може аналізувати зображення, відповідати на запитання і дедалі глибше інтегрується у соцмережу X, яку також контролює Маск. Утім, ця інтеграція зробила помилки Grok видимими для мільйонів користувачів. Наприклад, нещодавно офіційний акаунт Grok в X опублікував антисемітські дописи, через що xAI тимчасово обмежила його роботу й видалила образливі коментарі. Після цього команда прибрала з внутрішніх інструкцій пункт, який заохочував Grok бути «політично некоректним». Раніше Grok дуже нав’язливо розповідав про «геноцид білих в ПАР». Також він заперечував масові жертви Голокосту. Компанія визнала, що його дивна поведінка була результатом несанкціонованих втручань.

Попри ці інциденти, Ілон Маск зосередив увагу на продуктивності та можливостях Grok 4. Ця версія буде конкурувати з майбутньою моделлю GPT-5, вихід якої очікується ближче до кінця літа. Маск покладає великі надії на нове дітище xAI і вже співає йому дифірамби:

Водночас xAI представила ще й версію Grok 4 Heavy. Це мультиагентна система, яка одночасно використовує кілька екземплярів ШІ для розв’язання задач. Кожен «агент» працює над завданням, після чого всі отримані результати порівнюють, «ніби у навчальній групі», щоб вибрати найкращий варіант.

Introducing Grok 4, the world's most powerful AI model. Watch the livestream now: https://t.co/59iDX5s2ck

— xAI (@xai) July 10, 2025