Ілон Маск представив Grok 4 з тарифом SuperGrok Heavy за $300 на місяць

xAI Ілона Маска представила модель Grok 4 і найдорожчу підписку серед ШІ-сервісів

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Компанія xAI, заснована Ілоном Маском, представила новітню флагманську модель ШІ Grok 4. А щоб двічі не збиратись, також презентувала новий тарифний план SuperGrok Heavy вартістю $300 на місяць. Це один із найдорожчих варіантів передплати серед усіх великих постачальників ШІ.

Модель Grok — це відповідь xAI на OpenAI ChatGPT та Google Gemini. Вона може аналізувати зображення, відповідати на запитання і дедалі глибше інтегрується у соцмережу X, яку також контролює Маск. Утім, ця інтеграція зробила помилки Grok видимими для мільйонів користувачів. Наприклад, нещодавно офіційний акаунт Grok в X опублікував антисемітські дописи, через що xAI тимчасово обмежила його роботу й видалила образливі коментарі. Після цього команда прибрала з внутрішніх інструкцій пункт, який заохочував Grok бути «політично некоректним». Раніше Grok дуже нав’язливо розповідав про «геноцид білих в ПАР». Також він заперечував масові жертви Голокосту. Компанія визнала, що його дивна поведінка була результатом несанкціонованих втручань.

Модель Grok 4

Попри ці інциденти, Ілон Маск зосередив увагу на продуктивності та можливостях Grok 4. Ця версія буде конкурувати з майбутньою моделлю GPT-5, вихід якої очікується ближче до кінця літа. Маск покладає великі надії на нове дітище xAI і вже співає йому дифірамби:

«Щодо академічних питань, Grok 4 з усіх предметів має рівень, кращий за доктора філософії, без винятків. Часом їй може бракувати здорового глузду, і вона ще не винайшла нових технологій й не відкрила нову фізику, але це лише питання часу».

Водночас xAI представила ще й версію Grok 4 Heavy. Це мультиагентна система, яка одночасно використовує кілька екземплярів ШІ для розв’язання задач. Кожен «агент» працює над завданням, після чого всі отримані результати порівнюють, «ніби у навчальній групі», щоб вибрати найкращий варіант.

Introducing Grok 4, the world's most powerful AI model. Watch the livestream now: https://t.co/59iDX5s2ck — xAI (@xai) July 10, 2025

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За словами розробників, Grok 4 показує найвищі результати у кількох складних тестах. Наприклад, у Humanity’s Last Exam (це тест із тисячами краудсорсингових питань з математики, гуманітарних та природничих наук) модель без допоміжних «інструментів» набрала 25,4%. Для порівняння: Gemini 2.5 Pro має 21,6%, а OpenAI o3 (high) — 21%. Grok 4 Heavy з «інструментами» набрав 44,4%, обігнавши Gemini 2.5 Pro з «інструментами» (26,9%).

Організація Arc Prize також відзначила здібності Grok. У тесті ARC-AGI-2, який перевіряє здатність ШІ розпізнавати візуальні закономірності, модель від xAI набрала 16,2%. Це майже удвічі краще за результат найближчого комерційного конкурента в особі Claude Opus 4.

Тариф SuperGrok Heavy

Разом із цими моделями xAI представила новий тариф SuperGrok Heavy вартістю $300 на місяць. Він надає передплатникам ранній доступ до Grok 4 Heavy та майбутніх функцій. Цей тариф схожий на ультрапреміальні тарифні плани, що пропонуються OpenAI, Google та Anthropic. Але у xAI вийшла найдорожча підписка серед усіх основних ШІ-сервісів.

У майбутньому передплатники SuperGrok Heavy зможуть першими спробувати ще кілька продуктів: модель для програмування (серпень), мультимодального агента (вересень) та генератор відео (жовтень).

Модель Grok 4 вже доступна через API, і xAI заохочує розробників створювати на її основі власні продукти. Попри те, що корпоративний напрям компанії працює лише два місяці, вона планує співпрацювати з хмарними провайдерами для інтеграції Grok у їхні платформи.

Попри передові показники Grok у тестах, xAI буде непросто подолати нещодавні невдачі, намагаючись представити Grok бізнесу як реального конкурента ChatGPT, Claude та Gemini. Та й імідж Ілона Маска може зашкодити справі, як це відбувається з Tesla.

Джерело: techcrunch