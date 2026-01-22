Новини Технології 22.01.2026 comment views icon

Ілон Маск знову перебільшив: ЦОД xAI Colossus 2 навіть близько не досяг 1 ГВт, за даними супутника

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Ілон Маск знов перебільшив: ЦОД Colossus 2 компанії xAI навіть близько не досяг 1 ГВт, за даними супутника
Майданчик датацентру Colossus 2 / Ілон Маск, X

Ілон Маск вже не вперше робить заяви, котрі м’яко можна назвати перебільшеними. Цього разу супутникові спостереження заперечують споживання суперкомп’ютером xAI Colossus 2 1 ГВт енергії.

У понеділок Маск заявив про досягнення Colossus 2 потужності 1 ГВт. “Перший у світі навчальний кластер потужністю гігават. У квітні її буде збільшено до 1,5 ГВт”, — написав він в X.

Це висловлювання заперечила дослідницька група Epoch AI. Заснований на спільній роботі на 550 тис. прискорювачів штучного інтелекту NVIDIA Blackwell, Colossus 2 наразі нібито має охолодження, котре відповідає потужності лише 350 МВт, якого явно не вистачить для охолодження цих прискорювачів. Epoch AI очікує, що суперкомп’ютер досягне потужності 1 ГВт лише до травня 2026 року. Як доказ група наводить супутникове фото, на якому позначені потужності системи охолодження, котрі вже працюють і котрі ще тільки будують.

“Дата-центр Colossus 2 компанії xAI працює, але, ймовірно, не досягне потужності 1 ГВт до травня, попри попередні заяви Ілона Маска. Наш оновлений аналіз показує, що об’єкту бракує потужності охолодження для роботи 550 000 графічних процесорів Blackwell на повну потужність, навіть у зимових умовах”, — йдеться у повідомленні.

Цікаво, що коли бота Grok від xAI запитали про Colossus 2, він підтвердив, що запуск суперкомп’ютера може бути поетапним. Крім того, він згадав повідомлення ЗМІ, які стверджували, що xAI може використовувати поки не дозволені офіційно газові турбіни для отримання додаткової електроенергії. Втім, Grok не вперше сперечається з Ілоном Маском: майже рік тому бот навіть пропонував його стратити.

Навіть якщо Colossus 2 досягне позначки у 1 ГВт у травні, він все одно випереджатиме Amazon та OpenAI. Протягом деякого часу xAI матиме більше ресурсів для навчання ШІ, генерації логічного висновку та забезпечення роботи агентного ШІ, ніж конкуренти.

Джерело: Tom’s Hardware

