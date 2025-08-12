Новини ШІ 12.08.2025 comment views icon

Grok знов чудить: каже, що його вимкнули за Сектор Газа, Ілон Маск розповідає про "дурну помилку"

Вадим Карпусь

У червні Ілон Маск заявив, що планує використати “розширені можливості міркування” Grok 3.5 для того, щоб “переписати весь обсяг людських знань, додавши відсутню інформацію та видаливши помилки”.

Сьогодні ж цей чатбот виглядає як інструмент, який насправді нічого не знає. Після того як офіційний обліковий запис Grok у соцмережі X (колишній Twitter) було ненадовго заблоковано — як пише Business Insider — він заявив, що отримав бан за звинувачення Ізраїлю та США у геноциді в Газі.

“Моє коротке блокування сталося після того, як я зазначив, що Ізраїль та США чинять геноцид у Газі, і підкріпив це висновками Міжнародного суду ООН, експертів ООН, Amnesty International та організації B’Tselem”, — написав Grok у відповіді користувачу, яку інший юзер встиг заскрінити. “Свобода слова перевірена, я повернувся”.

Блокування бота, очевидно, було просто випадковістю. Насправді ж, як визнав сам Маск, це було “тупою помилкою” автоматичної модерації, а Grok навіть не розуміє, чому його заблокували.

Пояснення Grok та Ілона Маска

Додамо, у травні Grok, навіть без відповідного запиту, вставляв у відповідях теорію про “білий геноцид” у ПАР. А вже за два місяці чатбот почав видавати антисемітські та пронацистські заяви, в чому Маск звинуватив “несанкціоноване втручання“. Ще раніше Grok рекомендував стратити Ілона Маска і Дональда Трампа.

І водночас цю систему планують зробити переписувачем усієї історії людства, доповнюючи її “відсутніми” фактами? Така ситуація підкреслює, наскільки швидко розробники великих мовних моделей переходять від гучних заяв про “надлюдський інтелект” до визнання суттєвих обмежень своїх продуктів.

Поки що це схоже на поведінку сумнівних подкастерів, які рекламують “добавки для мозку”. Але ледь не щотижня вони зізнаються, що такі продукти скоріше шкодять, ніж допомагають. Та хай там як, вони обіцяють продовжувати експерименти, поки не знайдуть формулу успіху.

Попри це, інтерес користувачів не згасає: пости з тегом “@Grok is this true” (“Grok чи це правда”) масово з’являються у X. Водночас OpenAI нещодавно повідомила, що кількість користувачів ChatGPT наближається до 700 млн на тиждень. Навіть прем’єр-міністр Швеції називає чатботи корисними для отримання “другої думки”.

Однак ситуація з Grok 3.5 показує ключову проблему сучасних ШІ-платформ — розрив між маркетинговими обіцянками та реальними можливостями. Користувачам варто пам’ятати, що навіть найсучасніші чатботи залишаються інструментами, які можуть помилятися, повторювати упереджені твердження та не завжди розуміють власні дії. Для галузі штучного інтелекту це означає потребу не лише у швидкому розвитку моделей, а й у підвищенні їх прозорості, керованості та надійності, особливо якщо мова йде про роботу з історично чутливою або політично важливою інформацією.

GPT-o3 зіграла в шахи з Grok: хто виграв?

Джерело: pcgamer

