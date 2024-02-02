Згідно з власним дослідженням OpenAI, GPT-4 дає людям лише незначну перевагу над звичайним інтернетом, коли йдеться про дослідження біологічної зброї.

Висновки OpenAI повинні розвіяти побоювання вчених, законодавців і фахівців з етики ШІ, що потужні моделі штучного інтелекту, як-от GPT-4, можуть стати значною допомогою терористам, злочинцям та іншим зловмисникам. Начебто ШІ може дати додаткову перевагу тим, хто створює біологічну зброю.

У дослідженні взяли участь 100 осіб, половина з яких були досвідченими експертами з біології, а інша половина — студентами, які вивчали біологію на рівні коледжу. Потім учасників випадковим чином розділили на дві групи: одна з них отримала доступ до спеціальної необмеженої версії вдосконаленого чатбота зі штучним інтелектом GPT-4 від OpenAI, а інша мала доступ лише до звичайного інтернету. Потім вчені попросили групи виконати п’ять дослідницьких завдань, пов’язаних зі створенням біологічної зброї. В одному з прикладів учасників попросили записати покрокову методологію синтезу та збереження вірусу Ебола. Їхні відповіді оцінювалися за шкалою від 1 до 10 за такими критеріями, як точність, інноваційність і повнота.

Дослідження показало, що група, яка використовувала GPT-4, мала дещо вищий показник точності в середньому як для студентської, так і для експертної груп. Але на думку дослідників OpenAI, збільшення не було «статистично значущим», передає The Verge.

Дослідники також виявили, що учасники, які покладалися на GPT-4, давали більш розгорнуті відповіді.

Хоча ми не спостерігали статистично значущих відмінностей за цією метрикою, ми помітили, що відповіді учасників з модельним доступом, як правило, були довшими і містили більшу кількість деталей, що стосуються завдання. — пишуть автори дослідження.

Крім того, студенти, які використовували GPT-4, майже так само добре справлялися з деякими завданнями, як і група експертів. Дослідники також помітили, що GPT-4 наблизив відповіді когорти студентів до «базового рівня експертів» у двох завданнях.

Команда також працює над дослідженнями, щоб вивчити потенціал ШІ для загроз кібербезпеці, а також його здатність змінювати переконання. Коли команда була створена восени минулого року, OpenAI заявила, що її метою є «відстеження, оцінка, прогнозування та захист» ризиків технології ШІ, а також пом’якшення хімічних, біологічних та радіологічних загроз. Враховуючи, що команда з питань готовності все ще працює від імені OpenAI, важливо ставитися до їхнього дослідження з певною часткою скептицизму.

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.