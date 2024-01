Indiana Jones and the Great Circle: деталі та геймплей нової гри про Індіану Джонса від творців Wolfenstein

Перші деталі та геймплей майбутньої гри про «Індіану Джонса» стали частиною нічного показу Xbox Developer_Direct — першої презентації ігор 2024 року.

Три роки тому Bethesda вперше анонсувала, що шведська студія Machine Games, знаменита серією шутерів Wolfenstein, розробляє нову гру про відомого археолога-авантюриста Індіану Джонса з «оригінальною історією», яку продюсує сам Тодд Говард, виконавчий продюсер Bethesda Game Studios (так-так, Starfield). І ось нарешті маємо повноцінний анонс — і вона справді називається Indiana Jones and the Great Circle (напередодні Lucasfilm засвітила назву з реєстрацією доменів).

Деталі сюжету та ігроладу

Події пригодницького екшену від першої особи розгорнуться у 1937 році — хронологічно між подіями фільмів «Шукачі втраченого ковчега» (1981) та «Останній хрестовий похід» (1989). А Інді знову зіткнеться з нацистами (куди ж без нацистів). Власне, головний ворог — нацист Еммеріх Восс (скриншоти нижче), який «маніакально одержимий людським розумом і маніпуляціями з ним» (вайби Wolfenstein). У цій пригоді Індіану супроводжуватиме журналістка Джина Ломбарді, яка переслідуватиме власні інтереси. Власне, ціль у всіх одна — перший розгадати секрет містичного Великого кола, що з’єднує духовно важливі місця по всьому світу та є «однією з найбільших таємниць людства».

Гравцям обіцяють подорож, «сповнену відкриттів, незабутніх пригод і хитромудрих головоломок» — почнеться вона з нападу невідомого в університеті Маршалла та викраденням важливого артефакту. Щоб його повернути, доведеться пройти чималий шлях, який включає середньовічні вулиці країни-музею Ватикану, загадкові піраміди Єгипту, засніжені Гімалаї, храми Сукхотая — окремі локації можна побачити у геймплейному відео.

Гра поєднує лінійну та вільну механіки пересування — у пошуках секретів гравці зможуть вільно досліджувати окремі локації. І розробники обіцяють дуже багато заплутаних головоломок та ефектних сутичок на кожній з цих самих локацій. В окремих сценах використовуватиметься перспектива від третьої особи, як-от під час вскарабкування по водостічних трубах чи стінах.

Важлива деталь: Індіану Джонса у грі озвучив американський актор Трой Бейкер, відомий за ролями Букера ДеВітта в BioShock Infinite та Джоела в дилогії The Last of Us. А батіг стане однією з ключових механік — знаковий атрибут використовуватиметься і для подолання перешкод, і для банального шмагання поганців.

Indiana Jones and the Great Circle вийде у 2024 році (точна дата поки невідома) на ПК та Xbox Series X|S і одразу з’явиться в Game Pass. І наостанок трішки “зради”: судячи з опису гри в Steam, текстової української локалізації, на відміну від Senua’s Saga: Hellblade 2, тут не планується, тоді як російська — згадується. Ви знаєте, що робити — нарощувати частку української в Steam та чемно набридати розробникам.

Геймплей

Подробиці щодо розробки від авторів

Скриншоти