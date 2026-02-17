Ютубер спалив MSI RTX 5090 Lightning з ціною $5000 заради рекордного бенчмарка

Ютубер Альва Джонатан розігнав новеньку відеокарту MSI RTX 5090 Lightning Z за $5090 до межі та вивів з ладу внаслідок перегріву. І все заради світового рекорду у бенчмарку Geekbench 5.





Варто зазначити, що ця MSI RTX 5090 Lightning Z була спеціально випущена для екстремального оверлокінгу, а не для звичайного використання, однак навіть вона не витримала прагнення ютубера до рекордів. Через надто високу напругу перегрів призвів до розтріскування графічного процесора.

Ще у серпні 2025 року з Альвою Джонатаном зв’язались представники MSI Taiwan, запропонувавши як консультанту приєднатись до команди з розробки цієї відеокарти. Він отримав два перших зразки друкованої плати без кулера. Потім йому прислали ще 3 зразки для роздрібного продажу. Ютубер був змушений самостійно виготовити кулер, перш ніж перейти до використання рідкого азоту для встановлення рекордів.

Графічний процесор MSI RTX 5090 Lightning оснащений двома роз’ємами 12 В-2×6 з максимальним обмеженням потужності до 1600 Вт на роз’єм коштом 40-фазної системи VRM. Є також спеціальний BIOS XOC на 2500 Вт для оверлокерів. Замість верхньої задньої панелі встановлений великий 8* екран, що відображує телеметричні дані.





Спочатку ютубер розігнав RTX 5090 Lightning Z до 3,25 ГГц за напруги 1,05 В. Вже тоді відеокарта споживала понад 700 Вт. У тесті 3DMark Port Royal відеокарта з обмеженням потужності у 800 Вт набрала 43 112 балів, побивши попередній рекорд в 40-41 тис, встановлений MSI RTX 5090 Suprim Liquid. Це значно вище типових 36-37, які демонструє звичайна RTX 5090.

У цьому тесті максимальне споживання відеокарти складало 772 Вт за збалансованого розподілу навантаження між двома 16-контактними роз’ємами живлення. Однак оскільки MSI RTX 5090 Lightning Z здатна на значно більше, Альва Джонатан відніс її у лабораторію ARX (arxidmedia), де отримав дозвіл експериментувати з охолодженням. Команда дослідників переконалась, що складну систему важко контролювати навіть за використання рідкого азоту.

Температура радіатора, що безпосередньо контактує з ядром, склала – 40 °C. Водночас температура GPU підвищувалась до 9 °C під час максимального навантаження. У той момент відеокарта споживала понад 1000 Вт за напруги 1,12 В та тактової частоти в режимі Boost 3,42 ГГц. Підтримувати високу напругу та частоту за використання рідкого азоту вкрай проблематично, оскільки безпечний робочий діапазон складає від 0 до 15 °C.

Під час одного з тестів RTX 5090 Lightning Z нагрілась до 21°C й одразу ж зависла. Однак бенчмарк GPUPI ютуберу підкорився і чоловіку вдалось досягти частоти 3,6 ГГц за температури близько 0 °C. Команда зупинилася на частоті 3,5 ГГц як на оптимальній тоді і змогла побити світовий рекорд за найвищим результатом HWBot для обчислень на GPU у Geekbench 5, набравши 683 433 бали. Цей рекорд досі ніхто не перевершив.

Альва Джонатан та його колеги перейшли на BIOS XOC на 2500 Вт, однак мали ранішню версію, яка подавала на GPU занадто високу напругу одразу. Це призвело до того, що один зі зразків вийшов з ладу. Ядро потріскалося, ймовірно, через раптовий тепловий удар. Усього 1,2 В вивели з ладу цю 5090. Це нормально для від’ємних температур у рідкому азоті, однак дуже небезпечно за умов кімнатної температури близько 25 °C. Сердечник тріснув через температурний дисбаланс. Одна його частина залишалась холодною, а інша неймовірно нагрілась. Це змарновані понад $5000, однак у ютубера залишаються ще чотири зразки для продовження тестування.

Йому не вдалось встановити жодного іншого світового рекорду, наприклад, в 3DMark Solar Bay Extreme. Для подальшої роботи з друкованими платами, що залишились, необхідно потужніший та надійно закріплений кулер. Джонатан Альва припустив, що можливо спробує звичайний, стабільніший BIOS. Виведену з ладу 5090 технічно можна реанімувати за допомогою донорського ядра, оскільки всі інші компоненти не постраждали.

Ми писали, що у магазині Best Buy з’явилася MSI Nvidia GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z Liquid Cooled Graphics Card із цінником $5090. Нещодавно рідкісний, але показовий випадок стався з відеокартою GeForce RTX 5090 — пристрій загорівся буквально в момент запуску системи.





Джерело: Tom’sHardware