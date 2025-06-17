ШІ та струменевий принтер реставрують картини за кілька годин — результат можна скасувати

Depositphotos

Розділ Технології виходить за підтримки

Дослідник з кафедри машинобудування у Массачусетському технологічному інституті (MIT) у США Алекс Качкін розробив метод, що дозволяє за лічені години реставрувати старі пошкоджені картини за допомогою штучного інтелекту.

У вільний від роботи час науковець займається реставрацією картин у якості хобі. Качкін дізнався, що у багатьох галерей є чимало картин, які ніколи не виставляються через їх поганий стан і необхідність складної реставрації. Відновлення цих картин вручну буде дуже дорогим і займе чимало часу.

Однак розроблений дослідником метод дозволяє реставрувати старі пошкоджені картини не роки і не місяці, а усього буквально за кілька годин. Свій метод Качкін випробував на старій пошкодженій картині XV століття, написаній маслом. За допомогою традиційних методів очистки він видалив зайву фарбу, нанесену під час попередніх реставрацій, та провів сканування картини у високій роздільній здатності.

Після цього Алекс використав алгоритми штучного інтелекту для аналізу просканованої картини, виявивши понад 5 тис. пошкоджених ділянок. Далі науковець створив цифрову копію картини в її первинному вигляді. Він також використав ШІ для створення карти картини із пошкодженими ділянками, тріщинами і місцями, де вже не має фарби. Ця карта також вказувала точні кольори, які потрібно було застосувати у цих місцях, щоб відновити початковий вигляд картини.

Науковець використав високоякісний струменевий принтер, перетворивши цифрову карту картини на двошарову маску, надруковану на надтонкій прозорій полімерній плівці. Один шар містив кольори, які мали з’явитись замість пошкоджених ділянок у відповідних місцях, а інший шар був білим.

«Щоб повністю відтворити колір, вам потрібні як біле, так і кольорове чорнило, щоб отримати повний спектр», — пояснює Качкін.

На завершальному етапі реставрації науковець вирівняв маску і наклав її на поверхню картини, закріпивши тонким шаром лаку, який наніс шляхом розпилення. При цьому і саму маску і лак можна розчинити, не пошкодивши при цьому оригінальну фарбу на картині.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Для проекту Алекс використав загалом 57 тис. 314 різних кольорів для відновлення 5 тис. 612 окремих ділянок картини, і це зайняло в нього лише близько трьох з половиною годин. Він підрахував, що виконання того ж завдання виключно вручну зайняло б у 66 разів більше часу.

Результати дослідження були опубліковані у журналі Nature

Джерело: New Atlas

Розділ Технології виходить за підтримки

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.