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Каліфорнійський стартап Monarch Tractor почав виробництво автономних електричних тракторів зі штучним інтелектом NVIDIA Jetson Edge

Каліфорнійський стартап Monarch Tractor почав виробництво автономних електричних тракторів зі штучним інтелектом NVIDIA Jetson Edge

Стартап Monarch Tractor, що базується в Каліфорнії, повідомив про початок виробництва своїх перших сільськогосподарських машин з функціями штучного інтелекту. Електричний трактор MK-V для виконання сільськогосподарських робіт використовує платформу штучного інтелекту NVIDIA Jetson Edge. До того ж виконувати поставлені завдання трактор може як з водієм за кермом, так і без нього.

«NVIDIA Jetson дозволяє MK-V запускати застосунки штучного інтелекту в режимі реального часу з малою затримкою, водночас заощаджуючи енергію для збільшення терміну служби батареї та часу роботи», – заявив генеральний директор Monarch Tractor Правін Пенметса.

Трактори MK-V використовують по 6 системних модулів Jetson Xavier NX, які дозволяють їм переміщатися полями, використовуючи тільки камери. За словами Пенметса, це має вирішальне значення для безпеки, оскільки в сільськогосподарських умовах сигнали GPS можуть бути відсутніми. Візуальне уявлення про довкілля забезпечують 2 3D-камери та 6 стандартних камер.

Monarch Tractor запускает производство беспилотных элекрических тракторов на базе платформы ИИ NVIDIA Jetson Edge

Додатково зазначається, що трактор щодня збирає та аналізує дані про врожай та може обробляти дані з навісного обладнання, оснащеного датчиками та засобами візуалізації. Ці дані можна використовувати для коригування агрегатів в режимі реального часу, довгострокових оцінок врожайності, аналізу поточних стадій зростання та інших показників здоров’я сільськогосподарських культур.

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Перші 6 тракторів MK-V Founder Series надходять у винно-спиртову корпорацію Constellation Brands.

Джерело: The Verge


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