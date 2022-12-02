Каліфорнійський стартап Monarch Tractor почав виробництво автономних електричних тракторів зі штучним інтелектом NVIDIA Jetson Edge

Стартап Monarch Tractor, що базується в Каліфорнії, повідомив про початок виробництва своїх перших сільськогосподарських машин з функціями штучного інтелекту. Електричний трактор MK-V для виконання сільськогосподарських робіт використовує платформу штучного інтелекту NVIDIA Jetson Edge. До того ж виконувати поставлені завдання трактор може як з водієм за кермом, так і без нього.

«NVIDIA Jetson дозволяє MK-V запускати застосунки штучного інтелекту в режимі реального часу з малою затримкою, водночас заощаджуючи енергію для збільшення терміну служби батареї та часу роботи», – заявив генеральний директор Monarch Tractor Правін Пенметса.

Трактори MK-V використовують по 6 системних модулів Jetson Xavier NX, які дозволяють їм переміщатися полями, використовуючи тільки камери. За словами Пенметса, це має вирішальне значення для безпеки, оскільки в сільськогосподарських умовах сигнали GPS можуть бути відсутніми. Візуальне уявлення про довкілля забезпечують 2 3D-камери та 6 стандартних камер.

Додатково зазначається, що трактор щодня збирає та аналізує дані про врожай та може обробляти дані з навісного обладнання, оснащеного датчиками та засобами візуалізації. Ці дані можна використовувати для коригування агрегатів в режимі реального часу, довгострокових оцінок врожайності, аналізу поточних стадій зростання та інших показників здоров’я сільськогосподарських культур.

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Перші 6 тракторів MK-V Founder Series надходять у винно-спиртову корпорацію Constellation Brands.

Джерело: The Verge