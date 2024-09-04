Капітана ВМС США, який стріляв з гвинтівки із прицілом назад, звільнили «через втрату довіри»

Капітан есмінця USS John S McCain Кемерон Ясте став дико популярним у квітні, коли його фото оприлюднили в офіційному Instagram-акаунті ВМС США — військовий позував з гвинтівкою із неправильно встановленим оптичним прицілом.

«Від практичних стрільб, проведення технічного обслуговування, перевірки чистоти палива до участі в морських і якірних операціях — ВМС США завжди готові служити й захищати», — написали під фото.

Фотографія завірусилась у мережі, викликаючи насмішки в коментарях. Пізніше її видалили (але скриншоти, як відомо, не горять).

У минулу п’ятницю, через 4 місяці після публікації фото, Кемерона звільнили через «втрату довіри й впевненості у його здібностях», повідомляє Business Insider.

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Кемерон Ясте був капітаном USS John S. McCain, есмінця ВМС США, який допомагає захищати авіаносець USS Theodore Roosevelt і дислокувався на Близькому Сході з квітня. Ясте тимчасово замінить капітан Еллісон Крісті, заступник комодора 21-ї ескадрильї міноносців, що входить до складу авіаносної групи USS Abraham Lincoln і теж знаходиться в Оманській затоці.

Пентагон відправив авіаносці на Близький Схід, щоб вони були готові допомогти Ізраїлю відбити атаку Ірану чи інших країн. За словами ВМС США, зміна в керівництві не вплине на місію або розклад військового корабля.